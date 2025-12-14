مانشستر يونايتد يغرق في الديون: 1.5 مليار يورو تهدد مستقبل النادي

- ديون مانشستر يونايتد تهدد مستقبله: يعاني النادي من ديون تصل إلى 1.5 مليار يورو، مما يضعف مشروع إعادة البناء ويجعل التوازن المالي هشًا رغم إجراءات التقشف. - تأثير الأزمة على الموارد البشرية والجماهير: شهد النادي تسريح مئات الموظفين وتقليص الامتيازات الاجتماعية، مما أثار غضب الجماهير، في محاولة لخفض الأجور وضبط المصاريف. - التحديات الرياضية والمالية: غياب الفريق عن المسابقات الأوروبية أدى لخسائر في الإيرادات، بينما فشلت صفقات الميركاتو في تحقيق العائد المنتظر، مما يعقد الحفاظ على النجوم والتعاقدات الجديدة.

كشفت تقارير إعلامية أن نادي مانشستر يونايتد يغرق في الديون، بعدما بلغت التزاماته نحو 1.5 مليار يورو، وهو رقم صادم بات يهدد مستقبل النادي داخل الملاعب وخارجها. ويأتي هذا الوضع في وقت يحاول فيه فريق "الشياطين الحمر" استعادة هيبتهم الرياضية، لكن الأرقام المالية تفرض نفسها أولوية قصوى، وتلقي بظلال ثقيلة على مشروع إعادة البناء الذي تقوده الإدارة الحالية.

وأظهرت التقارير المالية الأخيرة، وفقاً لما نشرته صحيفة تايمز الإنكليزية، أمس السبت، أن الديون وصلت إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ النادي، مع تسجيل 1.29 مليار جنيه إسترليني إجمالي ديون، نتيجة تراكم القروض والفوائد وتراجع بعض مصادر الدخل. وتعكس هذه الأرقام هشاشة التوازن المالي، رغم محاولات الإدارة لتسويق صورة إيجابية عن نتائج مالية قوية بعد سلسلة إجراءات تقشفية شملت خفض التكاليف التشغيلية.

وتُخفي هذه النتائج، في المقابل، قرارات قاسية طاولت الموارد البشرية، بعدما شهد النادي موجات تسريح واسعة، غادر على إثرها مئات الموظفين، إضافة إلى تقليص الامتيازات الاجتماعية ورفع أسعار بعض التذاكر، ما أثار غضب الجماهير. وتُبرر الإدارة هذه الخطوات بضرورة تقليص كتلة الأجور وضبط المصاريف، في محاولة لاحتواء النزف المالي المتواصل.

وتدفع السياسة الرياضية ثمن الأزمة بدورها، إذ أدى الغياب عن المسابقات الأوروبية إلى خسائر معتبرة في عائدات البث والرعاية والتسويق، ويُضاف إلى ذلك موسم محلي مخيب، يحتل فيه الفريق مركزاً متأخراً، ما عمّق الفجوة بين الطموحات الرياضية والقدرة المالية. وفي ظل هذه الظروف، بات الحفاظ على النجوم أو التعاقد مع أسماء كبيرة تحدياً معقداً.

وفاقمت اختيارات الميركاتو الأخيرة الوضع، بعدما أنفق النادي مبالغ ضخمة على صفقات لم تحقق بعد العائد المنتظر، في وقت ارتفعت فيه فاتورة الرواتب بشكل لافت. وتسعى الإدارة حالياً إلى موازنة الحسابات عبر إعارات وبيع محتمل لبعض اللاعبين الأعلى أجراً، في خطوة تعكس التحول من منطق الإنفاق المفتوح إلى منطق الضرورة.

تطرح هذه المعطيات تساؤلات جدية عن المستقبل القريب، إذ يتوقف مصير النادي على قدرته على العودة السريعة إلى المنافسات الأوروبية، وتحقيق استقرار رياضي يسمح بإنعاش الإيرادات. ويظل مانشستر يونايتد أمام مفترق طرق حاسم، إذ يحتم عليه إنقاذ مالي صارم يعيد التوازن، أو استمرار دوامة الديون التي قد تعصف بأحد أكبر الأندية في تاريخ كرة القدم.