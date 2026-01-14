مانشستر يونايتد يعود لأبنائه: هل يكسر كاريك لعنة ما بعد فيرغسون؟

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي رسمياً، مساء الثلاثاء، تعيين مايكل كاريك (44 عاماً)، مديراً فنياً للفريق الأول حتى نهاية موسم 2025-2026، ليصبح المدرب رقم 12 الذي يتولى قيادة الفريق منذ رحيل السير أليكس فيرغسون عام 2013، على آمل انتشال "الشياطين الحمر" من دوامة التراجع التي ضربته، منذ تلك الفترة.

وجاء اختيار كاريك بعد مفاضلة داخلية مع اثنين من أساطير النادي، وهما أولي غونار سولشاير ورود فان نيستلروي، بسحب تقرير صحيفة ذا صن اللندنية، حيث أجرى النادي محادثات مع الثلاثة، قبل أن يستقر القرار على كاريك، الذي كان من دون عمل منذ مغادرته ميدلسبره نهاية الموسم الماضي. ويتولى كاريك المهمة خلفاً لزميله السابق دارين فليتشر، الذي قاد الفريق مؤقتاً في مباراتين، خسر الأولى أمام برايتون 2-1 في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنكليزي، وتعادل في الثانية مع بيرنلي 2-2 ضمن الدوري الممتاز.

وفي أول تصريح له بعد الإعلان الرسمي، قال كاريك: "تحمّل مسؤولية قيادة مانشستر يونايتد شرف كبير. أعرف تماماً ما يتطلبه النجاح هنا، وتركيزي منصب على مساعدة اللاعبين للوصول إلى المعايير التي ننتظرها في هذا النادي الكبير، ونحن نؤمن بأن هذه المجموعة قادرة على تقديم ذلك". وأضاف: "عملت سابقاً مع عدد من اللاعبين، وواصلت متابعة الفريق عن قرب خلال السنوات الماضية، ولدي ثقة كاملة بقدراتهم والتزامهم ورغبتهم في تحقيق النجاح. لا يزال هناك الكثير للقتال من أجله هذا الموسم، ونحن مستعدون لتوحيد الصفوف، وتقديم الأداء الذي يستحقه جمهور النادي".

وسيتكون الجهاز الفني المساعد لكاريك، من ستيف هولاند، جوناثان وودغيت، ترافيس بينيون، جوني إيفانز، وكريغ ماوسون. ويُعد هذا الظهور الثاني لكاريك كمنقذ للفريق، بعد أن تولى المهمة مؤقتاً في عام 2021 عقب رحيل سولشاير، حيث قاد الفريق في ثلاث مباريات، قبل تعيين رالف رانغنيك. كما سبق له تدريب ميدلسبره لمدة قاربت ثلاثة أعوام، قاده خلالها إلى ملحق الصعود في موسم 2022-2023.

ويبدأ كاريك مهمته الجديدة بجدول صعب، يتقدمه ديربي مانشستر في أولد ترافورد، يوم الأحد المقبل، في موسم يُتوقع أن يكون الأقصر لمانشستر يونايتد منذ أكثر من 100 عام. ويملك كاريك سجلاً حافلاً كلاعب مع مانشستر يونايتد، إذ خاض 464 مباراة وتوج بخمسة ألقاب للدوري الإنكليزي، إلى جانب دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس الاتحاد الإنكليزي، كأس الرابطة، وكأس العالم للأندية، قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني، عقب اعتزاله عام 2018.