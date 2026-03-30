مانشستر يونايتد يعرض 60 مليون يورو لضم نجم بنفيكا

قدمت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي عرضاً رسمياً إلى القائمين على فريق بنفيكا البرتغالي، من أجل ضم الموهبة النرويجية أندرياس شييلديروب (21 عاماً)، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما خطف المهاجم الشاب الأنظار إليه وبقوة في الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة أبولا البرتغالية، أمس الأحد، أن أندرياس شييلديروب أصبح محط أنظار الأندية الأوروبية، التي تأمل في حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لكن إدارة مانشستر يونايتد تحركت بالفعل، وقدمت عرضها إلى مسؤولي فريق بنفيكا، مقابل التخلي عن خدمات نجمهم النرويجي، بمبلغ مالي يصل إلى نحو 60 مليون يورو.

وأوضحت أن تحرك نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي السريع، جاء من أجل قطع الطريق على برشلونة، الذي يحاول التواصل مع القائمين على بنفيكا، كي يعمل على حسم صفقة أندرياس شييلديروب، في الصيف المقبل، الأمر الذي جعل إدارة "الشياطين الحُمر"، تقدم عرضها المالي بشكل رسمي، حتى تدخل في المفاوضات المباشرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد يرى في المهاجم الشباب الخيار الأمثل، من أجل تعزيز التشكيلة الأساسية، التي يستعد العديد من الأسماء حالياً إلى مغادرة "الشياطين الحُمر" في الصيف، بعد نهاية عقودهم، حيث يسعى الفريق الإنكليزي إلى إعادة البناء، كي يعود بقوة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة نادي بنفيكا البرتغالي لن تُسهل رحيل نجمها النرويجي، لأنها تريد الحصول على أكبر قدر من الأرباح المالية، والمبلغ الذي قدمه مانشستر يونايتد لا يعتبر كافياً، وعليه في حال أراد حسم الصفقة رفع العرض الذي قدمه، ومبلغ 60 مليون يورو لا يلبي طموحات هذه الصفقة.