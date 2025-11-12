مانشستر يونايتد يسعى لخطف "هالاند البرازيلي" من جاره السيتي

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لخوض معركة جديدة مع غريمه مانشستر سيتي، لكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر في سوق الانتقالات. فقد وجه النادي الأحمر أنظاره نحو المهاجم البرازيلي الشاب وينديسون وانديرلي سانتوس دي ميلو (17 عاماً)، الملقب بـ"ديل"، والذي يلقبه المتابعون بـ"هالاند البرازيلي" بفضل قوته البدنية وأسلوب لعبه الشرس أمام المرمى.

ويبحث يونايتد عن مستقبل هجومي جديد يعيد هيبة الفريق بعد سلسلة مواسم متذبذبة، ولهذا أرسل كشافيه إلى قطر لمتابعة أداء اللاعب في كأس العالم لأقل من 17 عاماً، وفقاً لما نشره موقع توب ميركاتو الفرنسي، أمس الثلاثاء، وسجّل ديل ثلاثة أهداف في البطولة، ما جعله محط اهتمام كبار أوروبا.

ويخطط مانشستر يونايتد لتقديم عرض رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم أنّ الصفقة ليست سهلة أبداً. فالنادي البرازيلي باهيا، الذي يملك عقد ديل، يرتبط بنسبة 90% بمجموعة "سيتي فوتبول غروب"، وهي الشركة المالكة أيضاً لمانشستر سيتي. هذا يعني أن "السيتزنز" يتمتعون بأفضلية واضحة في التفاوض، ما يجعل مهمة يونايتد أكثر تعقيداً إلا إذا قدّم عرضاً مغرياً يصعب رفضه.

ويستند يونايتد في تحركه إلى قناعة داخلية بأنّ ديل يملك كل المقومات ليكون مشروع نجم عالمي جديد. فالمهاجم الشاب يمتلك بنية قوية وحساً تهديفياً لافتاً يشبه إلى حد كبير النرويجي إرلينغ هالاند، ومع شرط جزائي يبلغ 99 مليون يورو، يبدو الطريق نحو خطفه محفوفاً بالمخاطر، لكنه يحمل في الوقت نفسه فرصة لإعادة الفريق الأحمر إلى الواجهة.

ويأمل مسؤولو يونايتد أن تقنع خطتهم اللاعب باختيار اللون الأحمر بدل الأزرق، خصوصاً أن الأخير عبّر في تصريحات سابقة عن إعجابه بأسلوب بيب غوارديولا ورغبته في اللعب تحت قيادته. ومع بقاء عقده الحالي سارياً حتى ديسمبر/كانون الأول 2027، قد يتحوّل هذا السباق إلى مواجهة طويلة الأمد بين الناديين.

ويحاول مانشستر يونايتد كسر هيمنة جاره على المواهب الصاعدة، واستعادة جزء من هيبته المفقودة في سوق الانتقالات، في وقت تتزايد فيه حاجة الفريق إلى مهاجم صريح من الطراز الرفيع. وبينما يتابع العالم أداء ديل في مونديال الشباب، تبدو قصة "هالاند البرازيلي" مرشحة لأن تصبح الفصل الجديد من الصراع المثير بين قطبي مدينة مانشستر.