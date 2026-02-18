مانشستر يونايتد يستعد لكسر تقليد في "البريمييرليغ" بعد 62 عاماً

- مانشستر يونايتد يسعى لكسر تقليد دام 62 عاماً بالتفاوض لضم ألكسيس ماك أليستير من ليفربول، ليكون بديلاً لكاسيميرو الذي سيغادر في الصيف. - ألكسيس ماك أليستير، الذي انضم إلى ليفربول في 2023 بعقد حتى 2028، قد يكون جزءاً من صفقة تشمل لاعبين آخرين لتقليل التكاليف. - آخر انتقال مباشر بين الناديين كان في 1964، مما يجعل هذه الصفقة المحتملة حدثاً تاريخياً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تستعد إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى كسر تقليد لم يُمس منذ 62 عاماً، بعدما أبدت رغبتها في حسم صفقة قائد خط وسط ليفربول، الأرجنتيني، ألكسيس ماك أليستير (27 عاماً)، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، ما يُعد أمراً مفاجئاً وغير معهود خلال السنوات الطويلة الماضية.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الثلاثاء، أن مانشستر يونايتد يعمل في الفترة الحالية، على الدخول في مفاوضات مباشرة مع النجم الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستير، لأنه البديل المثالي لقائد خط الوسط البرازيلي، كاسيميرو، الذي أعلن قبل عدة أسابيع عن نهاية رحلته مع "الشياطين الحُمر" بشكل رسمي، لأنه سيغادر قلعة "أولد ترافورد" في الصيف القادم.

وأضافت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستير، يمتلك عقداً مع نادي ليفربول حتى عام 2028، بعدما انضم صاحب الـ27 عاماً إلى "الريدز" عام 2023 في صفقة انتقال كلفت ما مجموعه 55 مليون جنيه إسترليني، عقب قراره بالرحيل عن صفوف برايتون، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد فاجأت الجميع خلال الساعات الماضية، بعدما تحركت بشكل رسمي. وتابعت أن مانشستر يونايتد يُريد إدراج كل من كوبي ماينو، مانويل أوغارتي ومونتي ماسون في الصفقة، حتى يقلل تكاليف انتقال الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستير إلى صفوف "الشياطين الحُمر"، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لكن الأمر سيكون حدثاً ضخماً لم تشهده الجماهير في "البريمييرليغ" منذ 62 عاماً.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن آخر مرة جرى فيها انتقال لاعب بشكل مباشر بين ليفربول ومانشستر يونايتد، تعود إلى الأسطورة الراحل، فيل تشيسنال، الذي رحل إلى "الريدز" في عام 1964، مقابل 25 ألف جنيه إسترليني، ولم تعد تحدث مثل هذه الصفقات بين الفريقين خلال السنوات الماضية، إلا أن "الشياطين الحُمر" يستعدون لكسر هذه التقاليد لأول مرة منذ 62 عاماً.