مانشستر يونايتد يستعد لدوري الأبطال بـ5 صفقات كبرى

بدأت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي رحلة الاستعداد للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم القادم، بعدما قامت بتحديد خمس صفقات كبرى، تُريد حسمها في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعزيز صفوف كتيبة المدرب مايكل كاريك.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أمس الخميس، أنّ إدارة مانشستر يونايتد وضعت خطة استراتيجية، بعدما أكدت حاجتها لثلاث نجوم في خط الوسط، عقب قرار البرازيلي كاسيميرو بالرحيل في نهاية الموسم، فيما تعمل على جعل الأوروغواياني مانويل أوغارتي يرحل في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لأنه لم يستطع تقديم الإضافة نهائياً لـ"الشياطين الحُمر"، منذ انضمامه عام 2024.

وتابعت أن موهبة نادي أتالانتا، البرازيلي إيدرسون، ومواطنه ماتيوس فرنانديز، والإيطالي ساندرو تونالي، الثلاثي المختار من إدارة مانشستر يونايتد، حتى يكونوا في خط الوسط بالموسم القادم، لأنهم سيساهموا بتحقيق نتائج إيجابية في جميع البطولات المحلية والقارية، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا، التي غاب عنها "الشياطين الحُمر" لعدة سنوات.

وأوضحت أنّ الصفقة الرابعة، ستكون في خط الدفاع، إذ وقع الاختيار على نجم نادي برشلونة الإسباني، أليخاندرو بالدي، الذي يتمتع بجميع المؤهلات، التي تجعله قادراً على خوض تجربة احترافية ناجحة مع مانشستر يونايتد في الموسم القادم، بسبب صلابته الدفاعية وطريقة مساعدته في بناء الهجمات، ولا مشكلة في دفع الأموال، التي يُريدها الفريق الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنّ مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، الكندي جوناثان ديفيد، يُعد الصفقة الخامسة، التي تريد إدارة مانشستر يونايتد حسمها في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لأنها ترى في صاحب الـ26 عاماً خياراً مثالياً لرأس حربة كلاسيكي يقدم المساعدة المطلوبة منه، عبر تسجيل الأهداف الحاسمة ضد منافسيه.