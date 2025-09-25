مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض لنجم إنتر لضمه في الشتاء

25 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 10:24 (توقيت القدس)
من تدريبات نجوم مانشستر يونايتد في مقر النادي، 12 سبتمبر 2025 (آش دونيلون/Getty)
- تسعى إدارة مانشستر يونايتد لتلبية طلبات المدرب روبين أموريم، الذي يرغب في التعاقد مع الظهير الأيسر لفريق إنتر ميلان، فيديريكو ديماركو، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

- فيديريكو ديماركو، الذي سجل 19 هدفاً وقدم 35 تمريرة حاسمة في 195 مباراة مع إنتر ميلان، يُعتبر من أفضل اللاعبين في مركزه، وقد أشاد به روبرتو كارلوس كأحد أفضل الأظهرة اليسرى في العالم.

- أموريم يرى أن ديماركو سيتأقلم بسهولة مع خطته (3-4-2-1) في مانشستر يونايتد، مما يعزز فرص نجاحه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعمل إدارة نادي مانشستر يونايتد في الوقت الحالي على تلبية رغبات مدربها البرتغالي روبين أموريم (40 عاماً)، الذي طالب بضرورة الجلوس مع الظهير الأيسر لفريق إنتر ميلان، الإيطالي فيديريكو ديماركو من أجل حسم صفقته في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أمس الأربعاء، أن مانشستر يونايتد لن يتخلى نهائياً عن مدربه روبين أموريم، بل على العكس تماماً قررت الإدارة تلبية كل طلباته في "الميركاتو" الشتوي، وأبرزها حسم صفقة فيديريكو ديماركو، الذي استطاع تسجيل 19 هدفاً وقدم 35 تمريرة حاسمة خلال 195 مباراة خاضها مع إنتر ميلان في جميع البطولات، الأمر الذي جعله أحد أفضل شاغلي مركز الظهير الأيمن في القارة الأوروبية.

وتابعت أن فيديريكو ديماركو تلقى الكثير من المديح في الفترة الماضية، إذ اعتبره أسطورة كرة القدم البرازيلية ونادي ريال مدريد السابق روبرتو كارلوس "أحد أفضل لاعبي مركز الظهير الأيسر في العالم"، وهو أحد الأسباب التي جعلت المدرب روبين أموريم يطالب بخدماته، لأنه يعلم أن اللاعب (27 عاماً)، سينتهي عقده في صيف 2027، وتدرك إدارة إنتر ميلان أنه لا يُمكنها منع اللاعب من الرحيل، لذلك ستكون مستعدة لبداية التفاوض مع مانشستر يونايتد.

لعب هالاند ضد أرسنال في البريمييرلي، 21 سبتمبر 2025 (جاستن سيترفيلد/Getty)
ميركاتو
التحديثات الحية

هل حدّد مانشستر سيتي سعر بيع نجمه هالاند؟

وختمت الصحيفة البريطانية تقريرها بأن مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، البرتغالي روبين أموريم، يعلم جيداً مدى أهمية فيديريكو ديماركو في خطته (3-4-2-1)، وهي طريقة لعب إنتر ميلان نفسها خلال السنوات الماضية، لذلك لن يجد الإيطالي صعوبة في التأقلم مع "الشياطين الحُمر"، وسيكون قادراً على تحقيق النجاح في "البريمييرليغ"، الذي يُعد من أصعب الدوريات في العالم بسبب قوة المنافسة بين أنديته.

