مانشستر يونايتد يرصد 80 مليون يورو لدعم دفاعه

- رصد مانشستر يونايتد 80 مليون يورو للتعاقد مع مدافع نيوكاسل، تينو ليفرامينتو، لتعزيز الدفاع وتحقيق توازن بين الدفاع والهجوم، تلبيةً لطلبات المدرب روبن أموريم. - يتقدم مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع ليفرامينتو بفضل دور مدير كرة القدم جيسون ويلكوكس، رغم المنافسة القوية من مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا. - ليفرامينتو، البالغ 23 عاماً، نشأ في تشلسي وبرز في "البريمييرليغ" بفضل مهاراته المتعددة، مما جعله هدفاً لمانشستر سيتي الذي يراقبه عن كثب.

رصد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي 80 مليون يورو، بهدف التعاقد مع مدافع نادي نيوكاسل، تينو ليفرامينتو، لتدعيم الخط الخلفي للفريق، وتلبية طلبات مدربه البرتغالي، روبن أموريم، الذي يريد تحسين أرقام "الشياطين الحمر" الدفاعية، بوجود أسماء قوية تضمن التوازن بين الواجب الدفاعي والمساهمة في العمل الهجومي، رغم أنه يجد منافسة قوية من فرق أخرى تريد التعاقد مع المدافع الإنكليزي، الذي ارتفعت قيمته السوقية مؤخراً.

وذكر موقع GiveMeSport الإنكليزي، أمس الأحد، أن فريق مانشستر يونايتد متقدم على بقية الأندية، في سباق التعاقد مع المدافع، إذ نوّه الموقع بالدور الرئيس، يلعبه مدير كرة القدم في "الشياطين الحمر"، جيسون ويلكوكس، الذي يعرف ليفرامينتو جيداً، ومِن ثمّ قد يكون مؤثراً في التعاقد مع اللاعب الإنكليزي، وذلك في مواجهة رغبة قوية من الغريم التاريخي، مانشستر سيتي، الذي يريد ضمّ ليفرامينتو إلى صفوفه، خاصة أن مدربه الإسباني، بيب غوارديولا، تعوّد ضمّ أفضل المدافعين إلى كتيبته.

ونشأ الظهير الإنكليزي البالغ من العمر 23 عاماً في نادي تشلسي، وسرعان ما لفت الأنظار في "البريمييرليغ"، بفضل قدرته على اللعب على اليمين أو اليسار، كما أصبح سريعاً اسماً بارزاً، نظراً لأنه متعدد المواهب والخصال الفنية. ودفعت هذه الإمكانات مانشستر سيتي إلى مراقبته عن كثب، لا سيما أن خياراتهم في هذا المركز لا تزال محدودة، إذ يعتمدون على ريكو لويس وماتيوس نونيس وعبد القادر خوسانوف لاعبين احتياطيين، ولكن مانشستر يونايتد دخل السباق بقوة، ويريد ضمّ المدافع، في انتظار موافقة إدارة ناديه، التي قد تتمسك بخدماته.