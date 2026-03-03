مانشستر يونايتد يرصد 200 مليون يورو لحسم صفقة في "الميركاتو"

- تسعى إدارة مانشستر يونايتد لتعويض رحيل كاسيميرو بنهاية الموسم، عبر رصد 200 مليون يورو لاستقطاب موهبة شابة، مع التركيز على برونو غيماريش، ساندرو تونالي، وإليوت أندرسون. - أوصى كاسيميرو بالتعاقد مع مواطنه برونو غيماريش من نيوكاسل يونايتد، كونه يتناسب مع خطة إعادة بناء الفريق، مما يعكس أهمية دوره في الفريق. - رغم تحسن نتائج الفريق تحت قيادة المدرب مايكل كاريك، إلا أن رحيل كاسيميرو قد يؤثر سلباً على أداء "الشياطين الحُمر" في الموسم المقبل.

انطلقت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي في رحلة البحث عن المواهب الشابة، التي ستكون عنواناً لأبرز الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما وضعت ثلاثة أسماء، من أجل الدخول في مفاوضات مباشرة معها، حتى يجري العمل على إقناع أحدهم في القدوم إلى صفوف "الشياطين الحُمر".

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أمس الاثنين، أن قرار النجم البرازيلي كاسيميرو، بالرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد في نهاية الموسم الجاري، جعل إدارة الفريق الإنكليزي والجهاز الفني تدرك قيمته الفنية الكبيرة، التي سيتركها قائد خط الوسط في الموسم القادم، ليسارع القائمون على "الشياطين الحُمر" لرصد مبلغ مالي يقدر بنحو 200 مليون يورو، لحسم صفقة كبرى في الصيف المقبل.

وتابعت أن مانشستر يونايتد يخوض منافسة شرسة في المراحل الأخيرة من الموسم الحالي، بعدما استطاع المدرب مايكل كاريك قلب الوضع رأساً على عقب، بسبب تحسن النتائج كثيراً في الدوري الإنكليزي الممتاز، لكن قرار كاسيميرو بالرحيل في الصيف، سينعكس سلباً على "الشياطين الحُمر" في الموسم القادم.

وأوضحت أن إدارة الفريق الإنكليزي وضعت ثلاثة أسماء، وهم: برونو غيماريش، ساندرو تونالي، إليوت أندرسون وجميعهم يتناسبون مع خطة إعادة بناء النادي، لكن النجم البرازيلي كاسيميرو، قام بتوصية القائمين على الفريق، بضرورة التعاقد مع مواطنه برونو غيماريش، الذي يلعب في صفوف نيوكاسل يونايتد.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة نادي مانشستر يونايتد لن تمانع نهائياً في دفع مبلغ 200 مليون يورو، في سبيل حسم صفقة أحد الأسماء الثلاثة، حتى يكون قادراً على تعويض رحيل البرازيلي كاسيميرو، الذي خرج قبل أسابيع عدّة، وأعلن أنه سيلعب حتى نهاية الموسم الجاري، وبعدها سيواصل مسيرته الاحترافية مع فريق آخر.