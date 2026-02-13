- يواصل مانشستر يونايتد سعيه لتعزيز فريقه عبر استهداف المدافع الفرنسي بيير كالولو من يوفنتوس، الذي يُعتبر من أبرز نجوم الدوري الإيطالي بفضل قوته الجسدية وشخصيته القيادية. - سافر كشاف مانشستر يونايتد لمراقبة كالولو، وأكد في تقريره النهائي قدرته على التألق في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعزز اهتمام النادي الإنجليزي بضمه. - يوفنتوس يسعى لتجديد عقد كالولو حتى 2030 مع زيادة راتبه، بينما يخطط مانشستر يونايتد لتقديم عرض مغرٍ لضم اللاعب في الصيف المقبل.

تواصل إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي سياستها في وضع الأسماء المرشحة، لحسم صفقاتها في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل العمل على إعادة بناء الفريق مرة أخرى، حتى يُصبح منافساً على تحقيق الألقاب المحلية والقارية، بعدما وضعت مدافعاً فرنسياً يلعب مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أمس الخميس، أن مانشستر يونايتد يراقب المدافع بيير كالولو (25 عاماً)، الذي يُعد أحد أبرز نجوم نادي يوفنتوس في الموسم الحالي، كونه خاض جميع المواجهات، ولم يتغيب عن أي لقاء، بفضل بنيته الجسدية، ما يجعله أحد أبرز الأسماء، التي من المتوقع أن تخطف الأنظار إليها في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وتابعت الصحيفة أن كشاف نادي مانشستر يونايتد سافر خلال الأسابيع الماضية، من أجل مراقبة بيير كالولو، وكتب في تقريره النهائي، أن صاحب الـ25 عاماً يُعد أحد أبرز المدافعين في الكالتشيو، ولديه القدرة على اللعب في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، نظراً لشخصيته القيادية داخل الملعب، وقدرته على قراءة طرق اللعب المختلفة، مع قوته الجسدية.

وأوضحت أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تعلم حجم الاهتمام الكبير من مانشستر يونايتد، بالمدافع الفرنسي، الأمر الذي جعلها تتحرك خلال الساعات الماضية، حتى تعمل على إقناع صاحب الـ25 عاماً بتجديد عقده حتى عام 2030، مع زيادة في راتبه السنوي، ليصل إلى 3.5 ملايين يورو، رغم أنه يحصل حالياً على 2.4 مليون يورو.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة نادي مانشستر يونايتد لا تريد رؤية المدافع الفرنسي يقوم بتجديد عقده مع يوفنتوس، لأنها تعمل على الدخول في مفاوضات مباشرة مع صاحب الـ25 عاماً، من أجل تقديم عرض مغرٍ لا يمكن رفضه، مع التركيز على مسألة الراتب السنوي، الذي سيحصل عليه بيير كالولو، في حال وافق على الانتقال إلى "الشياطين الحُمر" في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.