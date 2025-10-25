- يواجه مانشستر يونايتد تحديات بسبب غيابه عن المسابقات الأوروبية وتغيير جدول مبارياته في الدوري الإنجليزي، مما يؤثر على جماهيره. - طلب النادي تعديل آلية جدولة المباريات لتسهيل تخطيط المشجعين، خاصة خلال فترة الأعياد، وتلقى شكاوى من جماهيره بسبب صعوبة السفر وارتفاع التكاليف. - يسعى النادي لتعويض الإيرادات المفقودة من خلال تنظيم مباراة ودية في السعودية أو الخارج، رغم ازدحام الجدول، مما يبرز التحديات الفنية والجماهيرية.

كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن نادي مانشستر يونايتد سيدفع ثمن غيابه عن المسابقات الأوروبية في الموسم الجاري خلال الفترة المقبلة، إذ دخل في مواجهة خفية مع رابطة البريمييرليغ بسبب القلق من جدول مباريات الفريق في الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك بعدما جرى نقل مباراتين إضافيتين له قبل فترة أعياد الميلاد في المسابقة إلى وسط الأسبوع.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة ذا أتلتيك البريطانية أمس الجمعة، فقد تواصلت إدارة مانشستر يونايتد مع رابطة البريمييرليغ لبحث المسألة، وقد أجرى المدير التنفيذي للنادي عمر برادة محادثات مع رئيس الرابطة ريتشارد ماسترز لعرض موقف النادي من تغيير جدول مباريات تشكيلة المدرب البرتغالي روبن أموريم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأشارت المصادر إلى أن الحديث كان بنّاءً وإيجابياً، إذ شدّدت إدارة اليونايتد على الأهمية الثقافية للجماهير التي تحضر المباريات، ودورها في الحفاظ على هوية كرة القدم الإنكليزية.

وأضافت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد طلب أيضاً تعديل آلية جدولة المباريات، بحيث يُعلن عن التغييرات الخاصة بالبث التلفزيوني في وقت مبكر، خصوصاً خلال فترة الأعياد، حتى يتمكن المشجعون من التخطيط المسبق والالتزام بترتيباتهم العائلية، ويتفهم النادي غضب جماهيره التي ترى أن الجدول غير منصف من حيث مواعيد الحضور إلى الملعب، نظراً لصعوبة السفر وارتفاع التكلفة خلال أيام الأسبوع، مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع، وقد تلقى النادي رسالة من منتدى جماهيره الرسمي تتضمن هذه الشكاوى، وردّ عليها برسالة تفصيلية أكد فيها تفهّمه الكامل لمعاناة المشجعين ودعمه مطالبهم.

ويُدرك مسؤولو مانشستر يونايتد أن اتفاق البث التلفزيوني الجديد تضمن زيادة عدد مباريات يومي الاثنين والجمعة التي وافقت عليها جميع أندية الدوري، كما يتفهم النادي ضغوط الجدول الأوروبي الموسع هذا الموسم، الذي يشارك فيه عدد قياسي من الأندية الإنكليزية، باستثناء اليونايتد نفسه، كما أدت سلسلة مباريات يوم الاثنين إلى تعقيد خطط الفريق لإقامة مباراة ودية منتصف الموسم في السعودية، إذ أصبح من الصعب الآن تنظيم رحلة منتصف الأسبوع قبل نهاية العام، ومع ذلك، لا يزال اليونايتد يطمح لخوض مباراة ودية في السعودية أو في الخارج لتعويض جزء من الإيرادات المفقودة بسبب الغياب الأوروبي رغم ازدحام الجدول قبل فترة الأعياد.

وجرى تحويل مباراتي مانشستر يونايتد ضد بورنموث على ملعب أولد ترافورد، وأمام وولفرهامبتون خارج الديار، إلى يوم الاثنين، ضمن آخر تحديثات اختيارات البث التلفزيوني، وفي المقابل، كانت مواجهة ويستهام يونايتد قد أدرجت مسبقاً ضمن الجولات المخصّصة لمباريات منتصف الأسبوع، أما المباراة ضد إيفرتون الشهر المقبل، فقد عُدّل موعدها أيضاً لتُقام يوم الاثنين، ما يعني أن رفاق البرتغالي برونو فيرنانديز سيلعبون لقاءً واحداً فقط يوم السبت على ملعبهم (أمام برايتون) خلال 12 أسبوعاً بين الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول و25 ديسمبر/ كانون الأول.

وسيضطر مشجعو "الشياطين الحمر" إلى خوض رحلات شاقة لمتابعة فريقهم خلال تلك الفترة، أبرزها السفر لمؤازرة الفريق أمام توتنهام في مباراة تُقام ظهر السبت، الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم مواجهة كريستال بالاس، يوم الأحد في الـ30 من الشهر نفسه، التي تنطلق في الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي، وتُبرز هذه التغييرات حجم التحدي الذي يواجهه مانشستر يونايتد في ظل غيابه الأوروبي، بعدما أصبح مضطراً للتكيّف مع جدول غير معتاد، يدفع بسببه ثمناً مزدوجاً فنياً وجماهيرياً.