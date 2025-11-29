- يُعتبر مانشستر يونايتد النادي الأسوأ عالمياً من حيث القيمة مقابل الإنفاق في سوق الانتقالات، حيث بلغت خسائره 421 مليون جنيه إسترليني، بسبب صفقات غير ناجحة مثل جادون سانشو وراسموس هويلوند وأنتوني. - في المقابل، يتصدر آينتراخت فرانكفورت قائمة الأندية الأفضل من حيث القيمة مقابل المال بميزان 586 مليون جنيه إسترليني، يليه ريال مدريد بميزان 517 مليون جنيه إسترليني، بفضل صفقات بيع ناجحة وقيمة لاعبين مرتفعة. - أندية سعودية مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي تحتل مراكز متقدمة في قائمة الأندية ذات القيمة السلبية، بينما يحقق برايتون وشتوتغارت وبنفيكا أرباحاً كبيرة في سوق الانتقالات.

يُعد مانشستر يونايتد الإنكليزي النادي الأسوأ عالمياً من حيث القيمة الحقيقية مقابل إنفاقه في سوق الانتقالات خلال السنوات الماضية، وفق أرقام جديدة وصادمة أظهرها تقرير لمرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES). ويعتبر هذا الوضع أمراً غير مريح بالنسبة إلى مالك النادي، السير جيم راتكليف، فيما يحقق نادي ريال مدريد الإسباني أرباحاً قياسية ويستمر في التألق مالياً بفضل القيمة المرتفعة لقائمة لاعبيه وصفقات البيع الناجحة.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الجمعة، نقلاً عن أرقام التقرير، بأنّ قائمة لاعبي مانشستر يونايتد تحمل قيمة إجمالية سلبية تصل إلى 412 مليون جنيه إسترليني. واعتمد التقرير على بيانات تعود إلى عام 2021، مع التركيز على الميزان التجاري لكل نادٍ من خلال عمليات البيع الدائمة للاعبين، ثم تحديد القيمة الحالية لكل نادٍ لجمع الأرقام والوصول إلى الميزان النهائي. وأظهرت النتائج أنّ يونايتد يمتلك أسوأ قيمة مقابل الصفقات، بعد إنفاقه الكبير على لاعبين لم يرتقوا إلى توقعات الجماهير، مثل الإنكليزي جادون سانشو، والدنماركي راسموس هويلوند، والبرازيلي أنتوني.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن نادي مانشستر يونايتد تكبد خسارة تبلغ 64 مليون جنيه إسترليني في صفقات اللاعبين خلال آخر أربع سنوات. وحصلت القائمة الحالية على تصنيف قيمة سلبية مدمر بلغ 357 مليون جنيه إسترليني، ليصل إجمالي ميزان النادي بقيمة سلبية إلى مبلغ 421 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم يكفي لمنح "الشياطين الحمر" لقباً غير مرغوب فيه.

وجاء نادي الهلال السعودي في المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد بفارق مليون جنيه إسترليني فقط، فيما حلّ ويستهام يونايتد الإنكليزي ثالثاً بقيمة سلبية بلغت 265 مليون جنيه إسترليني. وتلتهم المراكز التالية أندية سعودية أخرى، حيث جاء النصر والاتحاد والأهلي في المراكز، الرابع والخامس والسادس، على التوالي، ثم احتل ليستر سيتي الإنكليزي المركز السابع بميزان سلبي قدره 113 مليون جنيه إسترليني، وحلّ ليدز يونايتد ثامناً بـ82 مليون جنيه إسترليني، فيما جاء أرسنال، متصدر البريمييرليغ والمرشح للقب دوري أبطال أوروبا، في المركز العاشر بقيمة سلبية بلغت 57 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الطرف الآخر، تصدّر نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني قائمة أفضل الأندية من حيث القيمة مقابل المال، بميزان يصل إلى 586 مليون جنيه إسترليني، نتيجة صفقات بيع ناجحة وقيمة قائمة لاعبين مرتفعة. وجاء ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني، على الرغم من تحقيقه سبعة ملايين فقط من المبيعات، إلا أن القيمة العالية منحت النادي الملكي ميزاناً إجمالياً قدره 517 مليون جنيه إسترليني. أما برايتون الإنكليزي، فاحتل المركز الثالث بعد تحقيقه أرباحاً ضخمة، ليصل ميزانه إلى 415 مليون جنيه إسترليني.

وتطول القائمة بوجود شتوتغارت الألماني رابعاً بـ311 مليون جنيه إسترليني، ثم بنفيكا البرتغالي بـ302 مليون جنيه إسترليني، وباريس سان جيرمان الفرنسي في المركز السادس بقيمة إيجابية تقدر بحوالى 268 مليون جنيه إسترليني، وخلفهم حل باير ليفركوزن الألماني سابعاً بـ256 مليون جنيه إسترليني، ثم مانشستر سيتي الإنكليزي في المرتبة الثامنة بـ250 مليون جنيه إسترليني، يليه إنتر ميلانو الإيطالي بـ225 مليون جنيه إسترليني، وأخيراً فياريال الإسباني بـ224 مليون جنيه إسترليني.