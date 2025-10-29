مانشستر يونايتد يدرس حسم صفقة نجم أتلتيكو مدريد في الشتاء

- مانشستر يونايتد يخطط بقوة لدخول سوق الانتقالات الشتوية، مستهدفًا نجم أتلتيكو مدريد، كونور غالاغير، برصد 60 مليون يورو للصفقة. - إدارة أتلتيكو مدريد ترفض إعارة غالاغير، مشترطة بيع عقده نهائيًا، مما يضع مانشستر يونايتد أمام تحدي دفع المبلغ المطلوب. - المدرب روبين أموريم يؤكد حاجته لغالاغير في يناير 2026، بينما يصر دييغو سيميوني على عدم التخلي عن لاعبه إلا بعرض مالي ضخم.

تدرس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما وضعت نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني هدفاً رئيساً لها، ورصدت ما يقارب 60 مليون يورو لتلك الصفقة، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الثلاثاء.

وأفادت الصحيفة بأنّ مانشستر يونايتد يؤمن بقدرة النجم الإنكليزي، كونور غالاغير (25 عاماً)، على تقديم الإضافة المرجوة منه إلى خطي الوسط والدفاع في "الشياطين الحُمر"، لكن المشكلة تكمن في قرار إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، التي رفضت فكرة إعارة لاعبها في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، واشترطت بيع عقده بشكل نهائي، ما يعني أنّ النادي الإنكليزي مُطالب بدفع الأموال.

وتابعت أنّ مانشستر يونايتد حاول مع أتلتيكو مدريد الحصول على غالاغير، في سوق الانتقالات الشتوية، على سبيل الإعارة، لكن محاولته الأولى باءت بالفشل الذريع، إلا أنّ إدارة "الشياطين الحُمر" لن تستسلم، بعدما عقدت اجتماعاً مع مدرب الفريق، البرتغالي روبين أموريم، الذي أعلن صراحة حاجته إلى لاعب يعطي الإضافة، وصاحب الـ25 عاماً قادر على تقديمها، لكنه يود استقدامه إلى كتيبته في شهر يناير/ كانون الثاني 2026، وعدم الانتظار نهائياً إلى الصيف المقبل.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أنّ رفض نادي أتلتيكو مدريد عرض الإعارة يعود إلى طلب من المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، الذي أكد عدم رغبته بالتخلّي عن أي نجم أساسي في تشكيلته، إلا في حال الحصول على عرض مالي ضخم، ومبلغ 60 مليون يورو، مقابل رحيل غالاغير، الأمر الذي سجعل "الروخيبلانكوس" يجلس على طاولة المفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي يسعى إلى تلبية طلبات أموريم.