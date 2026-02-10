مانشستر يونايتد يتحرك لضمّ نجم ألماني مقابل 40 مليون يورو

برلين

العربي الجديد

10 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 12:30 (توقيت القدس)
نجوم اليونايتد يتدربون في مقر النادي، 21 يناير 2026 (آش دونيلون/Getty)
- تسعى إدارة مانشستر يونايتد لحسم صفقة النجم الألماني روكو ريتز من بوروسيا مونشنغلادباخ في الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه اللافت هذا الموسم.
- طلب المدرب مايكل كاريك من الإدارة التعاقد مع ريتز، نظرًا لقدراته التكتيكية وتغطيته الواسعة للملعب، مما يجعله لاعبًا عصريًا في خط الوسط.
- خصصت إدارة مانشستر يونايتد 40 مليون يورو لإتمام الصفقة، فيما لا يمانع بوروسيا مونشنغلادباخ رحيل اللاعب لتحقيق أرباح مالية كبيرة.

تحركت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي خلال الأيام الماضية من أجل العمل على حسم صفقة النجم الألماني روكو ريتز في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما خطف الأنظار إليه وبقوة مع فريقه الحالي بوروسيا مونشنغلادباخ في الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، الاثنين، أن مدرب نادي مانشستر يونايتد، مايكل كاريك، وجه طلباً مباشراً إلى إدارة "الشياطين الحُمر"، من أجل العمل على إنهاء صفقة قائد خط وسط فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، روكو ريتز، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب قدرة صاحب الـ23 عاماً على تغطية مساحات واسعة من الملعب، وذكائه التكتيكي، ما يجعله لاعباً عصرياً في منطقة العمليات، وبخاصة أنه قادر على الحفاظ على إيقاع اللعب، والمساهمة في الضغط، والتحكم بالكرة بهدوء.

وتابعت بيلد أن تحركات إدارة نادي مانشستر يونايتد جاءت بعد طلب مباشر من المدرب مايكل كاريك، الذي استمع باهتمام إلى كشّاف "الشياطين الحُمر"، الموجود خلال الفترة الحالية في ألمانيا، والذي يعمل على إرسال تقارير دورية حول المواهب، التي تصلح لأن تكون مشاريع نجوم مستقبلية في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

لم يخض ستيرلينغ أي مباراة رسمية منذ الموسم الماضي (العربي الجديد/Getty)
6 صفقات فاشلة في تاريخ تشلسي قبل ستيرلينغ

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنّ إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي رصدت مبلغاً مالياً يقدر بنحو 40 مليون يورو، حتى يجري حسم صفقة انتقال الموهبة الألمانية الشابة روكو ريتز إلى صفوف "الشياطين الحُمر" في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، والقائمين على بوروسيا مونشنغلادباخ لن يمانعوا رحيل صاحب 23 عاماً، لأنهم سيحقّقون أرباحاً مالية ضخمة.

