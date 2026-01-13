مانشستر يونايتد مُهدد بخسارة نجمه بعد إقالة أموريم

- تواجه إدارة مانشستر يونايتد أزمة بعد إقالة المدرب روبين أموريم، مما يهدد بخسارة النجم برونو فيرنانديز في الانتقالات الصيفية، وسط توتر في غرف الملابس. - برونو فيرنانديز يعاني نفسياً بعد وصفه قرار الإقالة بالمتسرع، ويشعر اللاعبون بالغضب والقلق بشأن مستقبلهم، مما يزيد من احتمالية رحيلهم في "الميركاتو" الصيفي. - رغم الأزمة، يعتزم فيرنانديز إنهاء الموسم مع مانشستر يونايتد والمشاركة في كأس العالم 2026، قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله بناءً على العروض المتاحة.

تواجه إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي أزمة كبيرة بعد إقالة المدرب البرتغالي روبين أموريم (40 عاماً)، لأنها أصبحت تحت تهديد حقيقي بخسارة نجمها برونو فيرنانديز في سوق الانتقالات الصيفية القادمة عقب اشتعال المشاكل بين اللاعبين في غرف خلع الملابس خلال الأيام الماضية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الاثنين، أن برونو فيرنانديز يمر بحالة نفسية سيئة للغاية، بعدما وصف قرار إدارة نادي مانشستر يونايتد بإقالة المدرب أموريم بالمتسرع، لأن ما حدث شكل ضربة قوية لجميع لاعبي "الشياطين الحُمر"، الذين عبّروا خلال الأيام الماضية عن غضبهم الشديد لدى القائمين على الفريق مما حدث، وطالبوهم بضرورة تبرير خطوة الاستغناء عن المدير الفني في منتصف الموسم.

وتابعت أن برونو فيرنانديز بات يفكر جدياً في الاستماع لجميع العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، لأنه لا يريد البقاء مع نادي مانشستر يونايتد، الذي دخل في دوامة كبرى، بعد إقالة أموريم، وبخاصة أن الفريق فشل في تحقيق النتائج المرجوة منه، وهناك حالة من القلق لدى العديد من اللاعبين، الذين باتوا يشعرون أن مستقبلهم مع الفريق دخل مرحلة الشك، ما ينذر بخسارة العديد من الأسماء في "الميركاتو" الصيفي المقبل.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن برونو فيرنانديز مصمم على إنهاء الموسم الحالي مع نادي مانشستر يونايتد، وسيذهب مع منتخب البرتغال إلى المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وبعدها سيحسم مستقبله مع فريق "الشياطين الحمر"، عبر الموافقة على أي عرض يلبي طموحاته المالية والرياضية، لأن رحيل أموريم شكل صدمة كبرى لدى صاحب الـ31 عاماً.