- مايكل كاريك يثبت جدارته كمدرب لمانشستر يونايتد، حيث قاد الفريق لتحقيق نتائج مميزة، منها الفوز على ليفربول (3-2)، مما ضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. - إدارة مانشستر يونايتد تدرس منح كاريك عقداً دائماً لموسم 2026-2027، بعد استبعاده لثمانية مرشحين آخرين، بفضل نجاحه في إعادة الفريق إلى دوري الأبطال. - كاريك قاد الفريق في 14 مباراة، محققاً نسبة انتصارات بلغت 71%، ويطمح لاستعادة هيبة النادي والمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.

قدّم المدرب الإنكليزي، مايكل كاريك (44 سنة)، نفسه بقوة مع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، إذ أثبت أنه قادر على قيادة أحد عمالقة البريمييرليغ وتحقيق نتائج مُميزة أمام كبار الأندية الإنكليزية منذ استلامه منصبه في 13 يناير/ كانون الثاني 2026.

وقاد كاريك نادي مانشستر يونايتد للتفوق على نادي ليفربول (3-2)، في الجولة الـ35 من منافسات البريمييرليغ، يوم الأحد الماضي، ليُحقق فوزاً جديداً على نادٍ إنكليزي كبير هذا الموسم، ليصل إلى 64 نقطة في المركز الثالث بفارق ست نقاط عن ليفربول الرابع، وأستون فيلا الخامس، وبفارق 12 نقطة عن فريق بورنموث السادس، وبالتالي ضمِن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

وبعد هذا الإنجاز الكبير، يبدو أنّ كاريك سيحصل على هدية من نادي مانشستر يونايتد، عبر منحه عقداً لقيادة الفريق في موسم 2026-2027، وهو ما أشارت إليه صحيفة ديلي ميل البريطانية، أول من أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنّ إدارة نادي "الشياطين الحُمر" تفكّر جدياً في منح كاريك فرصة لقيادة الفريق مدرباً دائماً بعقد، وليس مدرباً مؤقتاً تنتهي فترته في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها الصحيفة البريطانية، فإنّ إدارة نادي مانشستر يونايتد أبعدت ثمانية مرشحين من قائمة المدربين الذين يمكنهم قيادة الفريق الموسم المقبل، وأصبح المدرب الإنكليزي المرشح الأوفر حظاً للاستمرار في منصبه الحالي، لا سيما بعد النتائج المُميزة التي صنعها هذا الموسم وإعادة "الشياطين الحُمر" إلى دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الأهم بالنسبة لإدارة النادي.

وقاد كاريك فريق مانشستر يونايتد حتى الآن في 14 مباراة خلال جميع المسابقات المحلية، وفاز في عشر مباريات مقابل التعادل في مباراتين والخسارة في مثلها، وبلغت نسبة الانتصارات حتى الآن حوالي 71%. وسيُحاول في حال الحصول على عقد رسمي لمدرب دائم استعادة هيبة مانشستر يونايتد الموسم المقبل، ولما لا المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.