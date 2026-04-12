- يواجه مانشستر سيتي تحديًا كبيرًا أمام تشلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين، للحفاظ على آماله في استعادة اللقب. - يدخل مانشستر سيتي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بكأس الرابطة وفوزه الكبير على ليفربول، بينما يسعى تشلسي لتعزيز فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه الساحق على بورت فايل. - تشلسي يحتل المركز السادس بفارق نقطة عن ليفربول، ويأمل في كسر سلسلة انتصارات مانشستر سيتي في المواجهات الأخيرة بين الفريقين.

يخوض مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، مواجهة صعبة ضد مضيفه تشلسي صاحب المركز السادس برصيد 48 نقطة، اليوم الأحد (الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، في قمة مباريات المرحلة الـ32 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

ولا بديل أمام فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، سوى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، عقب تعادله مع نوتنغهام فورست وويستهام يونايتد، حيث يدرك لاعبو مانشستر سيتي أن فقدان أي نقاط أخرى في مبارياتهم المتبقية بالبطولة، ستعصف بحظوظهم في استعادة اللقب الغائب في الموسم الماضي.

ويخوض لاعبو مانشستر سيتي المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب تتويج الفريق بكأس الرابطة، التي أعقبها الفوز الكاسح 4-صفر على ليفربول، في دور الثمانية لبطولة كأس إنكلترا، على ملعب الاتحاد. لكن نادي تشلسي لن يكون لقمة سائغة، خصوصاً بعد فوزه الكاسح (7-0)، على ضيفه بورت فايل في دور الثمانية لبطولة كأس إنكلترا، حيث تجددت آمال فرصه في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما ضمن الدوري الإنكليزي وجود الفرق الخمسة الأولى في جدول الترتيب بالمسابقة القارية.

ويحتل تشلسي حالياً المركز السادس في ترتيب الدوري، بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول حامل اللقب، الذي يحتل المركز الخامس الآن، وهو ما يجعله مطالباً بالحصول على النقاط الثلاث، والاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور. ولم يحقق "البلوز" أي انتصار على مانشستر سيتي منذ ما يقرب من خمسة أعوام، وتحديداً منذ أن تغلب 1-صفر على الفريق السماوي بنهائي دوري الأبطال في 29 مايو/ أيار 2021، ليحرز اللقب القاري للمرة الثانية والأخيرة في تاريخه حتى الآن.

ومنذ ذلك الحين، كانت الأفضلية الكاسحة لمانشستر سيتي في لقاءات الفريقين الـ12 الأخيرة بجميع البطولات، حيث شهدت تحقيق فريق غوارديولا تسعة انتصارات، بينما خيم التعادل على ثلاث مواجهات. ويطمح مانشستر سيتي إلى تحقيق ثلاثية محلية بعدما توّج بكأس الرابطة الشهر الماضي، ويحتل حالياً المركز الثاني في الدوري برصيد 61 نقطة، خلف المتصدر أرسنال (70 نقطة) مع مباراة مؤجلة.