مانشستر سيتي يُعلن مغادرة بيب غوارديولا رسمياً

- أعلن نادي مانشستر سيتي مغادرة المدرب بيب غوارديولا بعد عشر سنوات ناجحة، حيث حقق 20 لقباً محلياً وأوروبياً، ليصبح أنجح مدرب في تاريخ النادي. - سيستمر غوارديولا في علاقته مع سيتي فوتبول غروب كسفير عالمي، مما يتيح له تقديم المساعدة التقنية للأندية التابعة للمجموعة وتطوير المشاريع الرياضية. - تلقى غوارديولا عروضاً مغرية من أندية سعودية والاتحاد المغربي لكرة القدم، بالإضافة إلى اهتمام من الاتحاد الإنجليزي ونادي ميلان الإيطالي لتولي مناصب تدريبية جديدة.

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي مغادرة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا (55 سنة) رسمياً، بعد عشر سنوات قضاها مع النادي الإنكليزي الذي حقق معه جميع الألقاب الممكنة على الصعيدين المحلي والأوروبي والقاري. وأكد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي في بيان رسمي، الجمعة: "سيُغادر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي هذا الصيف، المدرب الذي انضم إلى سيتي في شهر يوليو/تموز عام 2016، وصنع تغييرات كبيرة في النادي الإنكليزي خلال عشر سنوات من القيادة، سيُغادر منصبه وفي جعبته 20 لقباً، ليكون أنجح مدرب في تاريخ النادي الإنكليزي"

وتابع بيان النادي الإنكليزي ذاكراً: رغم مغادرته مدرباً للنادي، بيب سيُتابع علاقته مع سيتي فوتبول غروب، سفيراً عالمياً للمجموعة، وسيسمح له هذا الدور بتقديم المساعدة التقنية للأندية التي تعود ملكيتها للمجموعة، والمساعدة على تطوير المشاريع الرياضية. وقال غوارديولا في رسالة خاصة نشرها الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: قضينا وقتاً رائعاً معاً هنا في مانشستر سيتي، لا تسألوني عن أسباب مغادرتي، ليس هناك أي سبب، ولكن من الداخل، أنا أعرف جيداً أن الوقت حان للرحيل، ليس هناك أي شيء خالد. الشيء الوحيد الخالد معي هو المشاعر والناس والذكريات التي صنعتها هنا في مانشستر سيتي.

وتابع المدرب الإسباني في رسالة الوداع قائلاً: "عملنا وعانينا وقاتلنا معاً، وفعلنا كل شيء بطريقتنا الخاصة. العمل الصعب كان حاضراً في كل أشكاله، الرحلة إلى بورنموث عندما خسرنا لقب البريمييرليغ، الرحلة إلى إسطنبول عندما كنتم جميعاً هناك أيضاً. وعليه مع اقتراب نهاية مسيرتي، كونوا سعداء. سيداتي وسادتي، شكراً لكم على ثقتكم بي. شكراً لكم على دعمكم لي. شكراً لكم على حبكم لي. كانت تجربة ممتعة للغاية. أحبكم جميعاً".

كرة عالمية غوارديولا يستنكر تسريب قرار رحيله والسيتي يحدد خليفته

يُذكر أن صحيفة "سبورت" الإسبانية أشارت، في تقرير خاص، الجمعة، إلى أن غوارديولا تلقى عدة عروض ضخمة لتدريب أندية في الدوري السعودي براتب يصل إلى 80 و90 مليون يورو سنوياً، بالإضافة إلى اهتمام كبير من الاتحاد المغربي لكرة القدم الذي سيسعى أيضاً للتعاقد مع المدرب الإسباني، خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي شهدته كرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة. كما يبرز اهتمام من الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم لكي يكون غوارديولا خليفة توماس توخيل في قيادة منتخب الأسود الثلاثة، وأيضاً نادي ميلان الإيطالي الذي يريد المدرب الإسباني من أجل استعادة المجد الكروي المحلي والأوروبي.