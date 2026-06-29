مانشستر سيتي يُعلن التعاقد مع ماريسكا خليفةً لغوارديولا رسمياً

- أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا ليخلف بيب غوارديولا، الذي حقق جميع الألقاب الممكنة مع النادي خلال عشر سنوات. - ماريسكا، الذي سبق له تدريب ليستر سيتي وتشيلسي، وقع عقداً لمدة ثلاث سنوات حتى يونيو 2029، معبراً عن حماسه لقيادة الفريق في بيئة احترافية توفر الاستقرار والابتكار. - أكد ماريسكا على معرفته الجيدة بالنادي وتطلعاته، مشيراً إلى رغبته في تحقيق الانتصارات وتقديم كرة قدم جميلة مع مانشستر سيتي.

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، الاثنين، التعاقد رسمياً مع المدرب الإيطالي، إنزو ماريسكا، ليكون خليفةً للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي قضى عشر سنوات مع النادي الإنكليزي وحقق معه جميع الألقاب الممكنة محلياً وأوروبياً وعالمياً.

وكما كان متوقعاً، سيكون الإيطالي ماريسكا مدرباً لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي في موسم 2026-2027، وجاء في البيان الرسمي للنادي الإنكليزي: "سيكون ماريسكا مدرباً للنادي خلفاً للمدرب الإسباني بيب غوارديولا. المدرب صاحب الـ46 سنة وقع عقداً لمدة ثلاث سنوات، وسيبقى هنا في ملعب الاتحاد حتى 30 يونيو/حزيران عام 2029".

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وتحدث ماريسكا الذي سبق أن درّب ليستر سيتي في مسابقة الـ"تشامبيونشيب" وتشيلسي في الدوري الممتاز عن انتقاله إلى سيتي، وقال: "مانشستر سيتي نادٍ أعرفه جيداً، وتدريب هذا الفريق يمثل فرصة رائعة بالنسبة لي. مانشستر سيتي نادٍ يُدار بطريقة احترافية للغاية، وكل ما يقوم به يتميز بالابتكار والتخطيط والوضوح في الهدف. بالنسبة لأي مدرب، فهذا يمثل بيئة مثالية، إذ يوفر الاستقرار الذي أحتاجه لأداء عملي بأفضل صورة".

وتابع المدرب الإيطالي تصريحاته الأولى قائلاً: "ستكون هذه فترتي الثالثة هنا. أعرف هذا النادي جيداً، وأدرك حجم متطلباته وتوقعاته. جودة الأشخاص الذين يعملون هنا هي ما يجعل هذا النادي مميزاً، وأود أن أشكرهم على الثقة التي منحوني إياها. لا أستطيع الانتظار لبدء العمل مع اللاعبين. أريد أن نحقق الانتصارات، ونقدم كرة قدم جميلة، ونستمتع بالمسؤولية والضغوط التي تأتي مع تمثيل مانشستر سيتي".