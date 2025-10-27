مانشستر سيتي يواجه اللحظة الحاسمة… موعد قريب مع معركة الـ115 اتهاماً

- قضية تاريخية تهز الدوري الإنجليزي: يواجه مانشستر سيتي 115 تهمة تتعلق بخروقات مالية محتملة بين 2009 و2018، مع توقع صدور الحكم النهائي في نوفمبر 2025 بعد جلسات استماع طويلة. - تعقيد غير مسبوق: تعد القضية الأكبر في تاريخ البريمييرليغ، حيث تشمل أكثر من 250 ألف وثيقة مالية، وسط سرية تامة من رابطة الدوري وضغوط إعلامية متزايدة. - تأثيرات محتملة على الدوري: قد تؤثر نتائج الحكم على تعديلات قوانين اللعب المالي النظيف، مما يثير مخاوف الأندية المنافسة من تغييرات جذرية في شكل الدوري.

بعد أكثر من عامين ونصف عام من الانتظار، بات نادي مانشستر سيتي قريباً جداً من معرفة مصيره في القضية التاريخية التي هزت أركان الدوري الإنكليزي الممتاز، والمتعلقة بـ115 تهمة وُجهت للنادي بسبب خروقات محتملة للوائح التمويل والشفافية المالية خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2018.

بحسب تقرير نشرته صحيفة ذا ميرور البريطانية الاثنين، فإن الحكم النهائي قد يصدر خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد جلسات استماع امتدت على مدى اثني عشر أسبوعاً العام الماضي، ما جعل الخبراء القانونيين يتوقعون صدور القرار قريباً جداً، وفق قاعدة زمنية تشير إلى أن كل أسبوع من الجلسات يحتاج إلى أربعة أسابيع من المداولات. وهو ما يعني أن ختام القضية الممتدة منذ منتصف سبتمبر/أيلول 2024 سيكون فعلياً في بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وتعد هذه القضية الأكبر من نوعها في تاريخ "البريمييرليغ" من حيث الحجم والتعقيد، بعد أن ضمت أكثر من 250 ألف وثيقة وملفات مالية تغطي عقود رعاية ورواتب ومسائل محاسبية معقدة، وقد حافظت رابطة الدوري الإنكليزي على سرية الإجراءات طيلة الأشهر الماضية، فيما يلتزم رئيسها التنفيذي ريتشارد ماسترز الصمت التام، وسط ضغوط إعلامية وجماهيرية متزايدة للمطالبة بالشفافية.

وكشفت الصحيفة نفسها أن مصدر مطّلع على سير المداولات أكد أن الأجواء هادئة إلى حدٍّ مريب، مضيفاً: "لقد طال الأمر لدرجة أن كثيرين كادوا ينسون القضية، لكن عندما يصدر الحكم، سيعمّ الانفجار… كل الجحيم سيُطلق سراحه".

وتشير التوقعات إلى أن نتائج التصويت المرتقب على تعديلات قوانين اللعب المالي النظيف في الشهر المقبل قد تتأثر كلياً بصدور الحكم، ما يعزز مخاوف الأندية المنافسة التي ترى أن القرار المرتقب قد يقلب شكل الدوري رأساً على عقب.