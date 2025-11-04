- حصل مانشستر سيتي على استثناء نادر من "يويفا" لتخطي الحصة التدريبية المعتادة قبل مواجهة بوروسيا دورتموند، حيث قرر المدرب بيب غوارديولا منح لاعبيه يوم راحة إضافي للحفاظ على جاهزيتهم البدنية والفنية. - يُعد هذا القرار خرقاً للبروتوكول المعتاد في دوري الأبطال، حيث تنص لوائح "يويفا" على فتح الحصة التدريبية لوسائل الإعلام، لكن سيتي أرسل مقطع فيديو بديل لتغطية هذا الالتزام. - يطمح مانشستر سيتي لتحقيق فوزين في مباراتيه الأوروبيتين لضمان التأهل للدور ثمن النهائي، ويحتل حالياً المركز السابع في دوري الأبطال والثاني في الدوري الإنجليزي.

نال فريق مانشستر سيتي الإنكليزي استثناءً نادراً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وذلك قبل مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، يوم غدٍ الأربعاء، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وجاء ذلك بعدما قرر المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، منح لاعبيه يوم راحة إضافياً وسط انطلاق موسم مزدحم للغاية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى الحفاظ على جاهزية نجومه البدنية والفنية قبل المباراة الأوروبية المهمة.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق خاص مع "يويفا"، يسمح له بتخطي الحصة التدريبية المعتادة في اليوم، الذي يسبق مباراة الفريق الأوروبية، وقد اتخذ غوارديولا قراراً بإلغاء التدريب المقرر اليوم الثلاثاء في مركز مانشستر سيتي، وهو أول قرار من نوعه قبل مباراة أوروبية منذ وصوله إلى إنكلترا صيف 2016، معتقداً أن لاعبيه بحاجة إلى يوم راحة قبل مواجهة بوروسيا دورتموند، بعد حصة تدريبية خاضوها الأحد عقب مباراتهم ضد بورنموث في "البريمييرليغ".

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تُعد خرقاً للبروتوكول المعتاد في دوري الأبطال، إذ تنص لوائح "يويفا"، ضمن فقرة الاهتمام الإعلامي، على أن تفتح الأندية حصتها التدريبية السابقة للمباراة أمام وسائل الإعلام لمدة لا تقل عن 15 دقيقة كجزء من التزاماتها تجاه القنوات المالكة لحقوق البث، وجاء في المادة 79 من اللوائح: "يجب على كلا الناديين فتح حصتهما التدريبية في اليوم، الذي يسبق المباراة أمام وسائل الإعلام لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وفق الجدول المتفق عليه مسبقاً مع يويفا".

كما توضح اللوائح أيضاً: "من حيث المبدأ، يُجري النادي الزائر حصته التدريبية الرسمية في ملعب المواجهة قبل يوم منها، إلا إذا تم الاتفاق مسبقاً مع يويفا على خلاف ذلك، وإذا لم يُجرِ النادي تدريباً كاملاً في اليوم السابق، فعليه إيجاد بديل متفق عليه مع الاتحاد يتيح لوسائل الإعلام تغطية 15 دقيقة على الأقل من استعدادات الفريق، مثل جولة في الملعب أو مشاهد مصوّرة".

ولكي يتفادى مانشستر سيتي التدريب، اليوم الثلاثاء، أرسل النادي إلى "يويفا" مقطع فيديو مدته 15 دقيقة من تدريب أمس الاثنين، ليُتاح استخدامه من القنوات الناقلة، وقد وافق الاتحاد الأوروبي على هذا الترتيب البديل، مما سمح للفريق بالحصول على يوم راحة دون التعرض لأي عقوبة، ومع ذلك، سيحضر غوارديولا وأحد لاعبيه المؤتمر الصحافي الإلزامي، اليوم الثلاثاء، إذ من المتوقع أن يوضح المدرب أسباب قراره، ويقدّم آخر المستجدات بعد مباراة الأحد الماضي.

ويطمح مانشستر سيتي لتحقيق فوزين في مباراتيه الأوروبيتين على أرضه هذا الشهر، قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، لضمان مكان بين الثمانية الأوائل، ما يؤهله مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، مع العلم بأن الفريق السماوي يحتل المركز السابع في مرحلة الدوري لدوري الأبطال، بعد الفوز على نابولي الإيطالي (2-0) وفياريال الإسباني (2-0) والتعادل مع موناكو (2-2)، كما يأتي ثانياً في الدوري الإنكليزي بفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر، على أن يواجه ليفربول، الأحد المقبل، على ملعب الاتحاد.