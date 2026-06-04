مانشستر سيتي يقفل الباب أمام رحيل هالاند ويهدد ريكيلمي بإجراءات قانونية

ميركاتو
مدريد

العربي الجديد

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04 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 13:45 (توقيت القدس)
هالاند خلال احتفال لمانشستر سيتي، 25 مايو 2026 (دارين ستابلز/فرانس برس)
هالاند خلال احتفال لمانشستر سيتي، 25 مايو 2026 (دارين ستابلز/فرانس برس)
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- أثار إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة ريال مدريد، جدلاً بإعلانه أن إرلينغ هالاند سينضم للنادي إذا فاز بالرئاسة، رغم نفي والد هالاند ووكيلة أعماله ذلك.
- نادي مانشستر سيتي نفى بشدة أي احتمال لانتقال هالاند إلى ريال مدريد، مؤكدًا عدم وجود بند في عقده يسمح بذلك، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد استخدام صورة اللاعب.
- تصريحات ريكيلمي جاءت خلال برنامج تلفزيوني، حيث أظهر قميص ريال مدريد يحمل اسم هالاند، مما زاد من حدة التوتر بين الأطراف المعنية.

أثار المرشح لرئاسة نادي ريال مدريد، إنريكي ريكيلمي، الجدل، بعدما أعلن أن النرويجي إرلينغ هالاند (25 عاماً) سيلعب للفريق، إذا انتُخب رئيساً للنادي الملكي، خلال الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل.

وبعد التصريحات التي خرج بها ريكيلمي في برنامج إل هورميغويرو الإسباني، أمس الأربعاء، نفى والد هالاند، ورافايلا بيمنتا، وكيلة أعمال المهاجم ببيان موجز، التعاقد معه، مع العلم أن ريكيلمي لم يُصرّح بتوقيع اللاعب النرويجي، لكنه أكد انضمامه إلى ريال مدريد في حال فوزه بالرئاسة. وتواصلت صحيفة ماركا الإسبانية، مع نادي مانشستر سيتي صباح اليوم الخميس، وألمح النادي، عبر مصدر مُعتمد (لم يُذكر اسمه)، إلى رد فعل حاسم أنهى أي احتمال لانتقال اللاعب من مانشستر إلى مدريد.

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وجاء ردهم على تصريح إنريكي ريكيلمي قاطعاً: "الأخبار التي انتشرت من إسبانيا حول مستقبل هالاند عارية عن الصحة. لا مجال لرحيله عن النادي، ولا يوجد أي بند في عقده يسمح بذلك". علاوة على ذلك، أن النادي الإنكليزي ذهب إلى أبعد من ذلك وهدد ريكيلمي، والذي لم يتردد في إخراج قميص ريال مدريد الذي يحمل الرقم 9 واسم هالاند خلال اللقاء التلفزيوني، من الناحية القانونية: "نحن ندرس اتخاذ إجراءات قانونية لاستخدام صورة لاعبنا في هذا السياق".

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