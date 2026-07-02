مانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع نجم فرنسا.. ومورينيو لا يريده

- دخل نادي مانشستر سيتي في مفاوضات جادة مع ريال مدريد لضم نجم خط الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا، الذي يقترب من مغادرة النادي الملكي قبل موسم 2026-2027، في ظل تغييرات كبيرة لإعادة بناء الفريق بعد موسمين دون ألقاب. - المدرب جوزيه مورينيو لا يرغب في بقاء كامافينغا ضمن تشكيلة ريال مدريد، رغم بدايته الجيدة مع الفريق منذ انضمامه في 2021، إلا أن تراجع مستواه مؤخراً يعجل برحيله. - يسعى مانشستر سيتي لتعزيز خط وسطه بقيادة المدرب إنزو ماريسكا، بعد ضم إليوت أندرسون ومحاولة التعاقد مع أيوب بوعدي، مما يجعل كامافينغا خياراً مناسباً لإحياء مسيرته.

دخل نادي مانشستر سيتي الإنكليزي في مفاوضات مع نادي ريال مدريد الإسباني من أجل ضم أحد نجوم خط وسطه المميزين، وذلك في ظل رفض المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، المحافظة عليه في تشكيلة النادي الملكي خلال موسم 2026-2027، الأمر الذي من شأنه أن يُسرّع في مغادرة اللاعب.

وكشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الخميس، عن دخول نادي مانشستر سيتي الإنكليزي في مفاوضات جدية مع نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع نجم خط الوسط الفرنسي، إدواردو كامافينغا (23 عاماً)، الذي يقترب من مغادرة النادي الملكي قبل انطلاق موسم 2026-2027، خصوصاً في ظل التغييرات الكبيرة التي يشهدها النادي في الميركاتو الصيفي من أجل إعادة بناء تشكيلة قوية قادرة على المنافسة في جميع البطولات المحلية والأوروبية، بعد موسمين صفريين من دون ألقاب.

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ووفقاً للتفاصيل فإنّ مورينيو، لا يريد بقاء كامافينغا في تشكيلة النادي الملكي في موسم 2026-2027، ووافق على مغادرته، وهو لاعب خط الوسط الفرنسي الذي وصل إلى ريال مدريد في عام 2021، من نادي رين الفرنسي. ورغم تقديم نجم خط وسط منتخب فرنسا الذي لا يُشارك في مونديال 2026 بسبب الإصابة، مستوى جيداً في البداية، إلا أن مستواه تراجع في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي من شأنه أن يُعجّل في مغادرته.

ويحتاج كامافينغا لإعادة إحياء مسيرته الكروية من جديد، ومغادرة النادي الملكي قد تكون خياراً جيداً له بغية البدء في رحلة استعادة المستوى. ويبدو أنّ نادي مانشستر سيتي الإنكليزي عازم على محاولة التعاقد معه لتدعيم خط وسط المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا في الموسم الجديد، حيثُ يسعى المدرب الجديد لإعادة بناء خط وسط قوي بعد وصول الإنكليزي إليوت أندرسون من نادي نوتغهام فورست الإنكليزي مقابل 150 مليون يورو، ومحاولة التعاقد مع النجم المغربي أيوب بوعدي، الذي يلعب في نادي ليل الفرنسي.