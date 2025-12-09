- فاز مانشستر سيتي بأولوية ضم إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست، رغم اهتمام مانشستر يونايتد، حيث يُعتبر أندرسون من أبرز المواهب الشابة في الدوري الإنجليزي الممتاز. - يرتبط أندرسون بعقد مع فورست حتى 2029، ويحتاج أي نادٍ مهتم لدفع أكثر من 118 مليون يورو لضمه، مما يعزز موقف فورست في المفاوضات. - تعكس الصفقة المحتملة الصراع على المواهب الشابة في الدوري الإنجليزي، حيث تتنافس الأندية الكبرى على اللاعبين القادرين على إحداث تأثير طويل الأمد.

فاز نادي مانشستر سيتي بأولوية نجم نوتنغهام فورست، إليوت أندرسون (22 عاماً)، رغم اهتمام مانشستر يونايتد الكبير بضمه خلال سوق الانتقالات الحالية. ويُقدّم اللاعب الدولي موسماً استثنائياً مع فورست، وأصبح من أبرز المواهب الشابة في الدوري الإنكليزي الممتاز، ما جذب أنظار كبرى الأندية، وعلى رأسها قطبا مدينة مانشستر.

وازداد التنافس على أندرسون، بعدما أظهر قدراته في وسط الملعب، وساهم بوضوح في نتائج فورست ومساعدته على الابتعاد عن مراكز الخطر، وقد أكد موقع توب ميركاتو الفرنسي، أمس الاثنين، أن مانشستر سيتي أصبح الوجهة المفضلة للاعب، إذا اضطر إلى الاختيار بين عروض الناديين. هذا القرار قد يضع مانشستر يونايتد في موقف صعب، خصوصاً أن الفريق كان يسعى لتعزيز وسطه بلاعب شاب قادر على إحداث تأثير فوري.

ويرتبط أندرسون بعقد طويل الأمد مع نوتنغهام فورست حتى يونيو/ حزيران 2029، ما يمنح النادي وضع قوة في المفاوضات. ويبدو أن أي عرض من الأندية المهتمة سيحتاج إلى دفع مبلغ يفوق 118 مليون يورو، وهو الرقم الذي حددته إدارة فورست للتخلي عن لاعبها الموهوب، وجاء رفع القيمة بعد توقعات بزيادة سعره عقب كأس العالم 2026، إضافة إلى دخول مانشستر سيتي في السباق، ما أعطى أولوية للعرض الذي يقدمه.

ويؤكد مسؤولو فورست أنهم ليسوا مضطرين إلى البيع خلال سوق الانتقالات الشتوي، نظراً للدور المحوري لأندرسون في معركة الفريق للبقاء في الدوري الممتاز تحت قيادة شون دايش. لذلك، من المرجح أن يبقى اللاعب مع الفريق حتى نهاية الموسم على الأقل، مع إعطاء الأولوية لمفاوضات الصيف المقبل إذا قرر الانتقال.

وتوضح هذه الصفقة المحتملة مدى الصراع على المواهب الشابة في الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ تتنافس الأندية الكبرى على اللاعبين الذين يمكن أن يصنعوا الفارق على المدى الطويل. ويعد إليوت أندرسون مثالاً بارزاً على اللاعبين الذين يجذبون الاهتمام بفضل إمكاناتهم الفنية وقدرتهم على التأقلم سريعاً مع فرق الصفوة. ويبقى المشهد مفتوحاً لمتابعة تطورات هذه الصفقة، إذ ينتظر عشاق كرة القدم ما سينجم عن المفاوضات بين نوتنغهام فورست ومانشستر سيتي، والطريقة التي ستؤثر بخطط مانشستر يونايتد لتعزيز وسطه، استعداداً للمنافسات المقبلة.