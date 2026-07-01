مانشستر سيتي يعثر على بديل رودري في منتخب المغرب

- استقر نادي مانشستر سيتي على النجم المغربي أيوب بوعدي كبديل للإسباني رودري، بعد تألقه في كأس العالم 2026، ليصبح هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى. - المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا يسعى لضم بوعدي لتعويض غياب رودري، نظراً لمهاراته الفنية الاستثنائية وقدرته على المراوغة تحت الضغط واختراق دفاعات الخصوم. - مانشستر سيتي مستعد لدفع القيمة المطلوبة من نادي ليل الفرنسي، بينما يدرس بوعدي ووكيله العروض المتاحة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

عثرت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنكليزي على بديل نجمها الإسباني رودري في منتخب المغرب، إذ يأمل المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا في حسم عدد من الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية، من أجل الاستعداد الجيد لموسم 2026-2027.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الأربعاء، أن إدارة نادي مانشستر سيتي استقرت على النجم المغربي أيوب بوعدي، الذي خطف الأنظار إليه وبقوة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، وبات مطلب العديد من الفرق الأوروبية الكبرى التي تريد حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية.

ويريد مدرب مانشستر سيتي الجديد، الإيطالي إنزو ماريسكا، لاعباً يتمكن من سد فراغ غياب رودري عن المواجهات في جميع البطولات المحلية والقارية، ولم يعثر على أفضل من أيوب بوعدي، الذي يتمتع بمهارات فنية استثنائية، بسبب قدرته على المراوغة تحت ضغط شديد ويخترق دفاعات الخصوم، وهو الأمر الذي جعله محط اهتمام إدارة الفريق الإنكليزي.

ولن يتردد مانشستر سيتي في دفع القيمة المالية، التي ستطلبها إدارة نادي ليل الفرنسي، مقابل التخلي عن خدمات أيوب بوعدي، الذي أصبح حديث وسائل الإعلام العالمية في الفترة الحالية، بسبب ما فعله مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2026، بالإضافة إلى اهتمام كبار الأندية الأوروبية، أبرزها ريال مدريد وباريس سان جيرمان وليفربول وغيرها.

ويبقى خيار رحيل النجم المغربي عن نادي ليل بيد أيوب بوعدي ووكيل أعماله، إذ طالب قائد خط وسط منتخب المغرب بضرورة التريث وعدم اتخاذ أي قرار سريع، لأنه سيعمل على دراسة جميع العروض، وبعدها سيختار الفريق الذي سيرغب في اللعب معه خلال موسم 2026-2027.