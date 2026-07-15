مانشستر سيتي يطارد بوعدي.. وليل يطلب 100 مليون يورو

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15 يوليو 2026
بوعدي، خلال لقاء فرنسا والمغرب، 9 يوليو 2026 (ريتشارد سيلرز/Getty)
بوعدي خلال لقاء فرنسا والمغرب، 9 يوليو 2026 (ريتشارد سيلرز/Getty)
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أبدى نادي مانشستر سيتي الإنكليزي اهتماماً بضم لاعب خط وسط نادي ليل، المغربي أيوب بوعدي (18 عاماً)، بعد تألق موهبة "أسود الأطلس" في بطولة كأس العالم 2026. وبيّن تقرير لشبكة سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن السيتي يرغب في تعزيز خط وسطه بلاعب جديد، بعد التعاقد مع إليوت أندرسون مقابل أكثر من 135 مليون يورو، في الوقت الذي قد يشهد فيه ملعب الاتحاد هذا الصيف تغييرات في تشكيلة اللاعبين، تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا، الذي جاء خلفاً لبيب غوارديولا.

ويضع مانشستر سيتي بوعدي ضمن أهدافه، لكن نادي ليل لن يفرط في خدمات موهبته الشابة بسهولة، بعدما حدد مبلغاً ضخماً يصل إلى 100 مليون يورو للموافقة على رحيله. وتأتي رغبة السيتي في ضم بوعدي في ظل احتمالية حدوث تغييرات في خط وسط الفريق، مع وجود اهتمام من أندية أخرى بالثلاثي تيجاني رايندرز، وماتيو كوفاتشيتش، ونيكو غونزاليس، إضافة إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع رودري خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

بوعدي في ملعب إن آر جي. 4 يوليو2026 (غريغورز فايدا/Getty)
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وفي مواجهة خط وسط متمرس في منتخب البرازيل، ضم كاسيميرو وبرونو غيمارايس ولوكاس باكيتا، قدم بوعدي أداءً واثقاً رغم أنه لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، وهو يخوض أول مباراة له في كأس العالم. وأظهر اللاعب الشاب مزيجاً مثالياً من المهارات الفنية والتحكّم بالكرة، بالإضافة إلى قوة بدنية هائلة تفوق عمره بكثير، حيث بلغت دقة تمريراته في هذا اللقاء، 91%، وأكمل جميع تمريراته في الثلث الهجومي الأخير، كما أنه شارك أساسياً في جميع مباريات المغرب في كأس العالم حتى ربع النهائي، باستثناء لقاء هايتي في دوري المجموعات.

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