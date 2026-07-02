- انضم إليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي من نوتنغهام فورست في صفقة قياسية بلغت 153 مليون دولار، ليصبح أغلى لاعب بريطاني في تاريخ الانتقالات، متجاوزًا صفقة جود بلينغهام مع ريال مدريد. - أندرسون، الذي تخرج من أكاديمية نيوكاسل يونايتد، برز كلاعب وسط مميز في الدوري الإنجليزي بعد انتقاله إلى نوتنغهام فورست في 2024، حيث لعب 92 مباراة وسجل ستة أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة. - يشارك أندرسون حاليًا مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، ومن المتوقع استكمال إجراءات انتقاله إلى مانشستر سيتي بعد عودته إلى إنجلترا.

ضم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، اليوم الخميس، اللاعب إليوت أندرسون (23 عاماً) من صفوف نادي نوتنغهام فورست، في صفقة ذكرت تقارير إعلامية أنها الأغلى للاعب بريطاني في تاريخ الانتقالات.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية من بينها صحيفة الغارديان قالت، إن قيمتها قد تصل إلى 153 مليون دولار، ليتجاوز ذلك مبلغ 147 مليون دولار دفعها ريال مدريد للتعاقد مع جود بلينغهام من بوروسيا دورتموند عام 2023. وقال سيتي في بيانه: "يشارك أندرسون حالياً مع منتخب إنكلترا في كأس العالم، وقد خضع للفحص الطبي في كانساس. وستُستكمل الإجراءات الرسمية للانتقال فور عودته إلى إنكلترا". وأصبح أندرسون أغلى لاعب ينتقل إلى مانشستر سيتي، بعدما كسر قيمة انتقال الجناح جاك غريليش الذي انضم من أستون فيلا عام 2021 مقابل 128 مليون دولار.

وانضم أندرسون، الذي تخرج من أكاديمية نيوكاسل يونايتد، إلى فورست مقابل 45 مليون دولار في عام 2024، وخاض مع الفريق 92 مباراة في جميع المسابقات، وسجل ستة أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة. وبعد لعبه للفريق الثاني لنيوكاسل، ذهب معاراً لنادي بريستول روفرز في الميركاتو الشتوي لعام 2022، وأصبح أحد العناصر الأساسية في صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، لتكون خطوته الأولى في مسيرته التي أوصلته لاحقاً إلى أن يصبح أغلى لاعب بريطاني بعد موافقة مانشستر سيتي على دفع 153 مليون دولار لضمه.

لكن مسيرة أندرسون لم تبدأ بصعود سريع بعد ذلك، إذ عاد إلى نيوكاسل ليجد المنافسة قوية في خط الوسط، ما صعّب عليه حجز مكان أساسي. وبعدها انتقل إلى نوتنغهام فورست في عام 2024، وهناك برز بشكل لافت وأصبح من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنكليزي.