مانشستر سيتي يصارع اليونايتد على نجم إنكليزي

- إدارة مانشستر سيتي تتنافس مع مانشستر يونايتد لضم إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست مقابل 75 مليون يورو، حيث يعتبره بيب غوارديولا أفضل لاعب وسط في الدوري الإنجليزي الممتاز. - رغم اهتمام أندية مثل توتنهام وتشلسي، إلا أن سيتي رفع العرض المالي لضمان ضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، مما يجعل المنافسة صعبة على الأندية الأخرى. - نجاح مانشستر سيتي في ضم أندرسون سيكون ضربة قوية لليونايتد، الذي يبحث عن بديل لكاسيميرو قبل كأس العالم 2026.

دخلت إدارة نادي مانشستر سيتي في معركة مع الغريم اليونايتد، بسبب صفقة ضم نجم إنكليزي، وهو إليوت أندرسون، نجم فريق نوتنغهام فورست، الذي لن يمانع رحيله في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، مقابل 75 مليون يورو.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس الأربعاء، أن مانشستر سيتي قريب من حسم المعركة ضد اليونايتد، في صراع ضم إليوت أندرسون، الذي ستكون صفقته إحدى أبرز المفاجآت في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما طلبه المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي يراه أفضل لاعب في خط الوسط في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.

وتابع قائلاً إن نادي مانشستر سيتي يعلم حجم اهتمام اليونايتد بخدمات إليوت أندرسون، لكنه يعلم جيداً أن هناك الكثير من الأندية الإنكليزية مثل توتنهام وتشلسي، التي تعمل على حسم صفقة الموهبة الشابة، إلا أن إدارة فريق سيتي رفعت المبلغ المالي، وهو 75 مليون يورو، الذي لن يكون أي منافس قادراً على دفعها، من أجل صاحب الـ23 عاماً.

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن تمكن مانشستر سيتي من ضم إليوت أندرسون في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، يُعد ضربة موجعة لآمال الغريم اليونايتد، الذي تعمل إدارته خلال الأسابيع الماضية، على إيجاد بديل لرحيل نجمها البرازيلي كاسيميرو مع نهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى أن بيب غوارديولا يُريد إغلاق الصفقة، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، حتى لا يزيد سعر موهبة فريق نوتنغهام فورست، الذي من المتوقع أن يكون ضمن قائمة منتخب "الأسود الثلاثة"، تحت قيادة المدير الفني الألماني، توماس توخيل.