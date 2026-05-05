- شهدت مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون تعادلًا مثيرًا بنتيجة 3-3، حيث أثار هدف الفرنسي ثيرنو باري جدلاً تحكيميًا حول صحته. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن باري كان في موقف تسلل، لكنه لم يتدخل في اللعب النشط، مما جعل الهدف صحيحًا بعد مراجعة القرار. - الحكم المساعد كان متسرعًا في رفع الراية، لكن بعد التفاهم مع الحكم الرئيسي، تم تثبيت الهدف لصالح إيفرتون في الدقيقة 68.

شهدت المواجهة التي تعادل فيها مانشستر سيتي مع مُضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف لمثلها، مساء الاثنين، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، حالة تحكيمية أثارت الكثير من التساؤلات بين جماهير الرياضة حول صحة الهدف الذي سجله الفرنسي ثيرنو باري في شباك الحارس جيانلويجي دوناروما في الدقيقة الـ68 من عمر الشوط الثاني.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف رأيه حول صحة هدف التعادل الأول الذي سجله باري بقوله: "قام ميرلين رول بإعطاء تمريرة بينية باتجاه زميله ثيرنو باري الموجود في موقف تسلل، لأنه كان متقدماً عن آخر ثاني مدافع، وهو مارك غيهي".

وتابع: "كان ثيرنو باري في موقف تسلل، ولكن لم يشارك في اللعب النشط الفعال، لأنه لم يتدخل مع منافسه مارك غيهي لمنعه من لعب الكرة أو التأثير على قدرته على لعب الكرة، أو لم تكن لديه أيضاً محاولة واضحة للعب الكرة التي لم تكن قريبة منه بالأصل، لتذهب بعدها الكرة بشكل مريح إلى مدافع مانشستر سيتي، الذي لعب الكرة بشكل متعمد لأنه كان متحكماً بالكرة مع إمكانية تمريرها إلى حارس مرماه جيانلويجي دوناروما، لكن تمريرته لم تكن دقيقة وكانت غير ناجحة".

وختم الشريف حديثه: "الحكم المساعد كان متسرعاً برفع رايته بوجود حالة تسلل على لاعب إيفرتون، لكن حصل تفاهم مع الحكم الرئيسي، وتم إصلاح القرار، وجرى تثبيت الهدف الذي سجله ثيرنو باري في الدقيقة الـ68 من عمر الشوط الثاني، وبالتالي القرار النهائي باحتساب هدف التعادل الأول لصالح فريق إيفرتون ضد مانشستر سيتي كان صحيحاً".