مانشستر سيتي يسرّع تحركاته لضم أيوب بوعدي

- يسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع المغربي أيوب بوعدي، وسط مفاوضات متسارعة مع نادي ليل، حيث يمتلك السيتي أفضلية في الصفقة بفضل اتصالاته مع محيط اللاعب. - يُعتبر بوعدي من أبرز المواهب في جيله، ويجذب اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى، لكن مانشستر سيتي يبدو الأقرب لضمه، رغم تحديد ليل مبلغ 100 مليون يورو للتخلي عنه. - تأتي هذه التحركات في ظل احتمالية تغييرات في خط وسط السيتي، مع اهتمام أندية أخرى بلاعبيه، ورغبة النادي في تعزيز تشكيلته تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا.

سرّع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي تحركاته، للتعاقد مع الدولي المغربي أيوب بوعدي (18 عاماً). ووفقاً لتقرير شبكة "أر أم سي" الفرنسية، الأربعاء، فإن المفاوضات تجري بوتيرة متصاعدة للغاية بين مسؤولي النادي الإنكليزي وإدارة نادي ليل، من أجل التوصل إلى اتفاق حول انتقال لاعب خط الوسط الشاب. ويمتلك النادي الإنكليزي حالياً أفضلية على منافسيه في هذا الملف، حيث بالتوازي مع المفاوضات بين الناديين، تجري أيضاً اتصالات مع محيط اللاعب.

ويُعد لاعب وسط ليل، الذي يُنظر إليه باعتباره من أكبر المواهب في جيله، محط اهتمام أبرز الأندية الأوروبية. ولا تزال عدة أندية كبرى تتابع الوضع تحسباً لأي تطور، لكن مانشستر سيتي يبدو في الوقت الحالي الأقرب لحسم الصفقة. وفي وقت سابق، كشف تقرير لشبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن نادي ليل لن يفرط في خدمات موهبته الشابة بسهولة، بعدما حدد مبلغاً ضخماً يصل إلى 100 مليون يورو للموافقة على رحيله.

وتأتي رغبة السيتي في ضم بوعدي في ظل احتمالية حدوث تغييرات في خط وسط الفريق، مع وجود اهتمام من أندية أخرى بالثلاثي تيجاني رايندرز، وماتيو كوفاتشيتش، ونيكو غونزاليس، إضافة إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع رودري خلال الميركاتو الصيفي الحالي. ويرغب السيتي في تعزيز خط وسطه بلاعب جديد، بعد التعاقد مع إليوت أندرسون مقابل أكثر من 135 مليون يورو، في الوقت الذي قد يشهد فيه ملعب الاتحاد هذا الصيف تغييرات في تشكيلة اللاعبين، تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا، الذي جاء خلفاً لبيب غوارديولا.