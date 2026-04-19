مانشستر سيتي يستقبل أرسنال في اختبار مصيري لسباق لقب البريمييرليغ

إسطنبول

أيوب الحديثي

صحافي رياضي عراقي. انضمّ لأسرة العربي الجديد في عام 2018.
19 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 10:51 (توقيت القدس)
لقطة من لقاء سابق بين أرسنال ومانشستر سيتي، 22 مارس 2026 (Getty)
- يستضيف مانشستر سيتي أرسنال في مواجهة حاسمة بالدوري الإنجليزي، حيث يسعى أرسنال للحفاظ على صدارته بفارق ست نقاط عن سيتي، رغم تراجع مستواه مؤخرًا.
- أرسنال يعاني من سلسلة نتائج سلبية، حيث خسر في نهائي كأس الرابطة وربع نهائي الكأس، بينما يقترب سيتي من استعادة مستواه بفوزه على أرسنال وليفربول وتشلسي.
- سيتي لم يخسر في آخر عشر مباريات دوري على ملعبه أمام أرسنال، ويأمل في تصدر الترتيب بالفوز في المباراتين القادمتين.

يستقبل مانشستر سيتي ضيفه أرسنال المتصدر، اليوم الأحد (الساعة 6:30 مساء بتوقيت القدس المحتلة)، في مواجهة حاسمة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، في المرحلة الثالثة والثلاثين. 

ويحلّ فريق المدرب ميكل أرتيتا ضيفاً على ملعب الاتحاد، متقدماً بفارق ست نقاط عن مطارده المباشر سيتي صاحب المركز الثاني، ساعياً لتحقيق أول لقب له في الدوري منذ عام 2004. ويعاني أرسنال تراجعاً حادّاً في مستواه خلال الأسابيع الأخيرة، إذ خسر نهائي كأس الرابطة أمام سيتي (0-2)، وتلقى هزيمة مفاجئة في ربع نهائي الكأس أمام ساوثهامبتون من المستوى الثاني (تشامبيونشيب)، ثم مُني بهزيمة قاسية أمام بورنموث 1-2 في الدوري، وحتى تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا جاء مشروطاً بالتعادل السلبي الصعب إياباً، والذي ضمن له الفوز بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتَين أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي. 

ولم يحقق "المدفعجية" سوى فوز واحد في مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، بينما يقترب سيتي من استعادة مستواه المعهود، بعد فوزه على أرسنال بالذات وليفربول وتشلسي في آخر ثلاث مباريات. وفي حال فوز فريق بيب غوارديولا في القمة بين المتصدر والوصيف، ثم على بيرنلي المتعثر، الأربعاء القادم، في المرحلة الرابعة والثلاثين، سيتصدر الترتيب للمرة الأولى منذ أشهر. 

أرتيتا مع هافرتز خلال مباراة ليفركوزن، 17 مارس 2026 (ستيوارت ماكفرلين/Getty)
أرتيتا صانع إنجاز أرسنال مع هافيرتس... تأهلٌ تاريخي في دوري الأبطال

وتصبّ أرقام المواجهات الأخيرة في مصلحة أرسنال نسبياً، إذ لم يخسر الفريق في آخر خمس مباريات دوري أمام سيتي، وتلقى هزيمة واحدة فقط في آخر سبع مواجهات بجميع المسابقات، جاءت في نهائي كأس الرابطة قبل نحو شهر. ومع ذلك، فإن سيتي يملك تاريخاً قوياً على أرضه، إذ لم يخسر في آخر عشر مباريات دوري أمام أرسنال على ملعب الاتحاد منذ عام 2015. وهذا الموسم، لم يتعرض سيتي سوى لهزيمة واحدة على ملعبه في الدوري، وكانت أمام توتنهام، ومنذ ذلك الحين حافظ على سجله خالياً من الخسارة، مسجلاً هدفين على الأقل في 12 مباراة من أصل 14، بحسب إحصائيات موقع فلاش سكور. في المقابل، يدخل أرسنال اللقاء بعد سلسلة نتائج سلبية محلياً، إذ خسر ثلاث مباريات متتالية، وتعود آخر مرة خسر فيها الفريق أربع مباريات متتالية إلى عام 2018، وشملت أيضاً خسارتَين أمام سيتي.

فرحة نادي النصر في ملعب الأول بارك، 7 مارس 2026 (Getty)
أبطال آسيا 2: النصر ورونالدو من أجل الحلم وقمة قطرية أردنية

لقطة خلال نهائي كأس إسبانيا، 18 إبريل 2026 (جواكين كورشيرو/Getty)
سوسيداد يهزم أتلتيكو مدريد ويحصد كأس إسبانيا بهدف تاريخي

بوفال على ملعب ريمون كوبا، في 18 أبريل 2026 (سيباستيان سالوم غوميس/Getty)
بوفال يقود التألق العربي في ملاعب أوروبا بأهداف صنعت الفارق