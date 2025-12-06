مانشستر سيتي يستغل سقوط أرسنال ويقلّص الفارق رغم غياب توهج هالاند

- استغل مانشستر سيتي سقوط أرسنال ليقلص الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي، محققاً فوزاً مريحاً بثلاثية نظيفة على سندرلاند، رغم غياب التوهج المعتاد من إيرلينغ هالاند، بفضل تألق روبن دياز وجوسكو غفارديول وفيل فودن. - عاش أرسنال خيبة أمل بخسارته أمام أستون فيلا بهدفين لهدف، حيث افتقر للدقة في إنهاء الهجمات، واستغل أستون فيلا ارتباك دفاعه ليحقق فوزاً ثميناً. - تقلص الفارق بين أرسنال ومانشستر سيتي إلى نقطتين، مما أشعل المنافسة على اللقب، حيث تبدو التفاصيل الصغيرة حاسمة في تحديد الفائز.

استغل نادي مانشستر سيتي سقوط أرسنال، وقلّص الفارق معه في سباق صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز، رغم غياب التوهّج المعتاد من هدافه النرويجي إيرلينغ هالاند (25 عاماً). وجاءت الجولة حاملةً سيناريوهات قلبت شكل المنافسة، بعدما عاش المتصدر ليلة صعبة في ملعب فيلا بارك، مقابل فوز مريح للسيتي على ملعب الاتحاد.

وواصل السيتي الضغط، وحقق انتصاراً بثلاثية نظيفة على سندرلاند، ليؤكد قدرته على الحسم الجماعي عندما يغيب الأداء الفردي لهالاند. ودخل الفريق المواجهة وهو يدرك أن أي تعثر جديد قد يكلّفه الكثير، فسيطر على المباراة منذ الدقائق الأولى، واعتمد على سرعة التمرير والضغط العالي ليحسم النقاط الثلاث بلا معاناة، وسط تألق أصحاب الأهداف، وهم روبن دياز وجوسكو غفارديول وفيل فودن، بينما كان الظهور الأبرز للفرنسي ريان شرقي بتمريرة حاسمة عالمية.

وفي المقابل، عاش أرسنال خيبة ثقيلة بخسارته بهدفين لهدف أمام أستون فيلا، في مباراة شهدت تحولات درامية، وانتهت بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة. وفقد "المدفعجية" توازنهم بعد الشوط الأول، وافتقروا إلى الدقة في إنهاء الهجمات، بينما استغل أصحاب الأرض ارتباك الدفاع وخطفوا فوزاً ثميناً أشعل مدرجات ملعبهم. ورغم محاولات أرسنال العودة في الدقائق الأخيرة، بقي الفريق عاجزاً عن فك تماسك دفاع أستون فيلا الذي صمد حتى النهاية.

وأسهمت نتيجتا المباراتين في تقليص الفارق بين أرسنال ومانشستر سيتي إلى نقطتين فقط، لتشتعل المنافسة من جديد، قبل الدخول في المرحلة الأكثر ازدحاماً من الموسم. ويبدو واضحاً أن أي تعثر مقبل للمتصدر قد يفتح الباب أمام انقلاب كامل في جدول الترتيب، خاصة أن السيتي يظهر قدرة كبيرة على الاستمرارية، حتى عندما يغيب هالاند عن التسجيل.

وأوضحت هذه الجولة أن صراع لقب "البريمييرليغ" لن يكون سهلاً على الإطلاق، وأن التفاصيل الصغيرة، من استغلال الفرص إلى الصلابة الدفاعية، قد تصنع فارق الموسم. وبين انتصار السيتي وسقوط أرسنال، تتقدم البطولة خطوة إضافية نحو منافسة مفتوحة لا تعترف إلا بمن يقتنص النقاط في أصعب اللحظات.