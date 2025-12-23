مانشستر سيتي يستعد لكسر عقد نجم غاني في البريمييرليغ

تستعد إدارة نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكسر عقد النجم الغاني، أنطوان سيمينيو (25 عاماً)، الذي استطاع خطف الأنظار إليه وبقوة، منذ بداية الموسم الحالي مع فريقه بورنموث، في جميع المواجهات، التي خاضها في "البريمييرليغ".

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أمس الاثنين، أن مانشستر سيتي رصد 65 مليون جنيه إسترليني، لكسر عقد النجم الغاني، أنطوان سيمينيو، إذ يوجد شرط جزائي في عقده مع بورنموث، يتيح له الرحيل، وهو ما يريده المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، الذي يرغب بحسم صفقة الجناح في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتُعد صفقة انتقال أنطوان سيمينيو إلى نادي مانشستر سيتي محور اهتمام وسائل الإعلام البريطانية، التي بدأت في الحديث عنها قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، لأن مبلغ 65 مليون جنيه إسترليني يُعتبر جيداً للغاية، على أحد أبرز نجوم الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم الجاري.

وترى إدارة مانشستر سيتي أن جميع الظروف أصبحت مواتية للتحرك الآن، وحسم الصفقة، لأنّ النجم الغاني يناسب أسلوب لعب المدرب بيب غوارديولا، وكسر عقده لن يشكّل عقبة مالية للفريق الإنكليزي، الذي يعتقد أنها الطريقة المثالية حتى يبتعد عن الدخول في مفاوضات شاقة مع القائمين على فريق بورنموث، خاصة أن رفاق الهدّاف النرويجي، إيرلينغ هالاند، لديهم استحقاقات مهمة للغاية في جميع المسابقات المحلية والقارية.

ومن جهته، لا يمانع أنطوان سيمينيو في الانتقال إلى نادي مانشستر سيتي في "الميركاتو" الشتوي المقبل، لأنّ صاحب الـ 25 عاماً يعتقد أن طريقه نحو تحقيق لقب الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا يمرّ من خلال فريق قادر على فعل ذلك، بالإضافة إلى أنّ وجود بيب غوارديولا على رأس الجهاز الفني، سيجعل النجم الغاني يظهر جميع مهاراته الفنية، التي لم تستطع الجماهير مشاهدتها حتى الآن.

ويتمتع أنطوان سيمينيو بقدرته على اللعب في مركزَي الجناح الأيسر أو الأيمن، من الناحية التكتيكية، ويعرف كيف يتحرّك جيداً في المواجهات، ويستغل المساحات خلف خطوط دفاع الفرق المنافسة، بالإضافة إلى أنه يتكيّف مع الأساليب الهجومية المختلفة، ضمن نظام يتطلب الكثير من الجهد، وهو الحال نفسه مع المدرب بيب غوارديولا، الذي يُعد أحد المديرين الفنيين المطلوبين لدى اللاعبين كثيراً، لذلك فإنّ مانشستر سيتي هو الخيار المناسب بالنسبة إلى النجم الغاني.