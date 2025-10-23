مانشستر سيتي يستعد لتوديع كوفاسيتش... عملاق الكالتشيو ينتظره

- يستعد مانشستر سيتي لرحيل ماتيو كوفاسيتش بعد تراجع دوره في الفريق، خاصة مع عودة رودري من الإصابة والصفقات الجديدة التي أبرمها النادي. - كوفاسيتش، الذي يتمتع بخبرة واسعة مع أندية كبرى مثل إنتر ميلان وريال مدريد وتشلسي، يظل لاعباً أساسياً في منتخب كرواتيا، مما يجعله هدفاً محتملاً للعديد من الأندية. - نادي ميلان الإيطالي يُعتبر وجهة محتملة لكوفاسيتش، حيث يمكنه تشكيل ثنائي مميز مع لوكا مودريتش، الذي يبرز حالياً في صفوف الفريق.

يستعدّ نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لرحيل نجم خط وسط ميدانه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الذي لم يعد أساسياً في حسابات المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ لا يعتمد عليه منذ نهاية الموسم الماضي بعد الصفقات التي قام بها الفريق لدعم صفوفه، إضافة إلى عودة اللاعب الإسباني رودري بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من اللعب مدة طويلة خلال الموسم الماضي.

وأكد موقع "mercatofootanglais" الفرنسي، اليوم الخميس، أن مانشستر سيتي بات منفتحاً على فكرة التخلي عن النجم الكرواتي، الذي خاض الكثير من التجارب خلال مسيرته الاحترافية مع أندية قوية مثل إنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وتشلسي الإنكليزي، إضافة إلى أنه يُشارك بانتظام مع منتخب بلاده وهو من بين العناصر الأساسيين ويملك خبرة كبيرة في أكبر المواعيد، تجعل معظم الفرق ترحب بالتعاقد معه بالنظر إلى قيمته الفنية العالية.

ويبدو نادي ميلان الإيطالي وجهة مُحتلمة بالنسبة إلى اللاعب الكرواتي، حتى يُشكل ثنائياً مع مواطنه لوكا مودريتش، الذي يقدم مستويات رائعة مع النادي الإيطالي منذ انضمامه إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حرّ قادماً من ريال مدريد، بعدما بات اللاعب الأهم في حسابات المدرب ماسيمو أليغري، وسحر الجميع بعروضه القوية التي ساعدت الفريق على تصدّر ترتيب الكالتشيو. ورغم أن كوفاسيتش سبق له اللعب لنادي إنتر ميلان، إلا أن تاريخ الجارين يحتفظ بالعديد من الصفقات المشابهة، وبالتالي لن يكون أول لاعب خاض تجارب مع الفريقين، واللعب إلى جانب مودريتش قد يجعل أداء وسط ميلان يكون مثالياً.