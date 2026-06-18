مانشستر سيتي يريد نجم نيوكاسل في ميركاتو الصيف

- يسعى مانشستر سيتي لتعزيز خط وسطه في موسم 2026-2027 تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا، بعد مغادرة برناردو سيلفا إلى ريال مدريد والمستقبل الغامض لوردري. - يركز النادي على التعاقد مع ساندرو تونالي من نيوكاسل يونايتد لتعويض سيلفا، رغم ارتباطه بعقد حتى 2029، ويواجه منافسة من أرسنال وتوتنهام. - تبلغ قيمة تونالي السوقية 80 مليون يورو، وقد خاض 53 مباراة مع نيوكاسل، مسجلاً ثلاثة أهداف وصانعاً سبع تمريرات حاسمة.

يسعى نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لتقوية خط وسطه في موسم 2026-2027، مع المدرب الجديد، الإيطالي، إنزو ماريسكا، خصوصاً بعد مغادرة نجم خط الوسط البرتغالي، برناردو سيلفا، إلى نادي ريال مدريد الإسباني والمستقبل الغامض للنجم الإسباني، وردري.

ووفقاً للمعلومات التي نشرها موقع قناة سكاي سبورت بريطانيا، الخميس، فإن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي يسعى جاهداً للتعاقد مع لاعب خط وسط نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، الإيطالي، ساندرو تونالي، في ميركاتو الصيف الحالي، إذ إن المدرب ماريسكا يرى فيه عنصراً جيداً في خط الوسط والذي يُمكنه تعويض مغادرة برناردو سيلفا في نهاية موسم 2025-2026.

ورغم أن تونالي مرتبط بعقد مع نادي نيوكاسل يونايتد حتى عام 2029، بات من أقرب الصفقات التي ستكتمل قبل نهاية مونديال 2026، مع العلم أن وصيف الدوري الإنكليزي في الموسم الماضي يواجه منافسة قوية من أرسنال وتوتنهام، الناديين اللذين يسعيان أيضاً للتعاقد مع تونالي وتقوية خط الوسط، بلاعب مهاري ويستحوذ على الكرة بشكل جيد ويصنع تمريرات تقدمية مؤثرة.

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وتبلغ قيمة تونالي السوقية وفقاً لموقع ترانسفر ماركت المختص نحو 80 مليون يورو، وهو خاض مع نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي 53 مباراة حتى الآن في جميع المسابقات المحلية والأوروبية (35 مباراة في البريمييرليغ، 11 مباراة في دوري أبطال أوروبا، أربع مباريات في كأس الرابطة الإنكليزية، وثلاث مباريات في كأس الاتحاد الإنكليزي)، وسجل فيها ثلاثة أهداف وصنع سبع تمريرات حاسمة.