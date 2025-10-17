مانشستر سيتي يرصد 75 مليون يورو لخطف موهبة المنتخب الإنكليزي

- يسعى مانشستر سيتي لضم إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست مقابل 75 مليون يورو لتعزيز خط الوسط بلاعب شاب يمتلك السرعة والرؤية، بعد تراجع أداء بعض اللاعبين الأساسيين. - رغم إنفاق النادي أكثر من 346 مليون يورو منذ 2025، يرى غوارديولا ضرورة تجديد الدماء في الفريق، وسط منافسة قوية من تشلسي لضم اللاعب. - يعاني سيتي من غموض في خط الوسط مع أداء نيكو غونزاليس المتواضع وإصابات رودري المتكررة، مما يجعل أندرسون أولوية لتعزيز الفريق.

يواصل نادي مانشستر سيتي تحرّكاته القوية في سوق الانتقالات، إذ رصد هذه المرة مبلغاً ضخماً يبلغ 75 مليون يورو من أجل خطف موهبة المنتخب الإنكليزي لاعب نوتنغهام فورست إليوت أندرسون (22 عاماً)، الذي لفت الأنظار بأدائه المميز في الموسم الحالي ومع منتخب "الأسود الثلاثة".

ويُخطط المدرب بيب غوارديولا لتعزيز خط وسطه بلاعب شاب يمتلك السرعة والرؤية والقدرة على صناعة الفارق، وفقاً لما نشرته صحيفة ميرور البريطانية الأربعاء الماضي، بعد أن تراجع أداء بعض العناصر الأساسيين. فبرغم إنفاق النادي أكثر من 346 مليون يورو منذ بداية عام 2025 عبر صفقات مثل تيجاني ريندرز ونيكو غونزاليس وريان شرقي، يرى غوارديولا أن الفريق ما زال بحاجة إلى دماء جديدة قادرة على منح الحيوية للتشكيلة في المواسم المقبلة.

وتستعد إدارة مانشستر سيتي لتقديم عرض رسمي إلى نوتنغهام فورست في الأيام المقبلة، وفقاً لتقارير الإعلام البريطاني، الذي كشف أن اللاعب الشاب أصبح من أولويات النادي السماوي. ويُقدَّر أندرسون حالياً بنحو 32 مليون يورو بحسب موقع ترانسفر ماركت، لكن مستواه المتصاعد جعل قيمته السوقية ترتفع بسرعة.

ويُثير اهتمام مانشستر سيتي باللاعب منافسة قوية من جانب تشلسي، الذي يسعى هو الآخر إلى استقدامه إلى ملعب ستامفورد بريدج. ويبدو أن الناديين مستعدان للدخول في سباق مالي محموم، خصوصاً بعد أن أثبت أندرسون جدارته في مبارياته الأربع الأولى مع منتخب إنكلترا تحت قيادة المدرب توماس توخيل، إذ شارك في 339 دقيقة من أصل 360 ممكنة.

ويعاني سيتي في الوقت نفسه من غموض في مستقبل خط وسطه، إذ لم يُقدّم نيكو غونزاليس الأداء المنتظر لتبرير صفقة انتقاله الباهظة، بينما يُواجه النجم الإسباني رودري إصابات متكررة قد تدفعه للتفكير في الرحيل، في ظل اهتمام ريال مدريد المستمر بخدماته. ويأمل غوارديولا أن تُكلَّل الصفقة بالنجاح قبل دخول منافسين جدد على الخط، إذ يرى في أندرسون مشروع لاعب يمكن أن يحمل مشعل الجيل الجديد في "السيتيزنس". وإذا نجح النادي في حسم التعاقد، فسيُضيف إلى صفوفه واحداً من أبرز المواهب الإنكليزية الواعدة، تأكيداً على أن طموح مانشستر سيتي لا يعرف الاكتفاء مهما بلغت فاتورة الصفقات.