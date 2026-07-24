مانشستر سيتي يرد على توخيل.. عوّض فودين عن غياب المونديال

- تمديد عقد فيل فودين مع مانشستر سيتي حتى عام 2030 جاء كرد مباشر على استبعاده من تشكيلة منتخب إنكلترا في مونديال 2026، مما يعزز استمراره مع النادي الذي حقق معه 20 لقباً كبيراً. - وسائل الإعلام البريطانية توقعت رحيل فودين بعد مغادرة بيب غوارديولا، لكن إدارة النادي حسمت الشكوك بتجديد عقده، مما يمنحه دفعة معنوية للمشاركة في البطولات القادمة مثل "يورو 2028" ومونديال 2030. - فودين يعبر عن التزامه وحماسه للعب تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا في موسم 2026-2027، مؤكداً أن اللعب لمانشستر سيتي كان حلمه الوحيد منذ تخرجه من أكاديمية النادي.

ردّت إدارة نادي مانشستر سيتي على مدرب منتخب إنكلترا، الألماني توماس توخيل، الذي استبعد النجم فيل فودين من التشكيلة الأساسية، التي شاركت خلال بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، من خلال خطوة جريئة وغير متوقعة، بعدما كانت وسائل الإعلام البريطانية تتحدث عن رحيل صاحب الـ26 عاماً في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن رحيل بيب غوارديولا عن الجهاز الفني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي، جعل وسائل الإعلام البريطانية تتحدث عن نهاية رحلة فيل فودين مع فريقه، لكن الإدارة حسمت كل الشكوك، بعدما أعلنت بشكل رسمي، تمديد عقده حتى عام 2030، ليكون ذلك الرد المباشر على ما فعله المدير الفني الألماني توماس توخيل.

وتعرض فيل فودين لصدمة كبيرة، بعدما استبعده توخيل من المشاركة مع منتخب إنكلترا في مونديال 2026، لكن الموهبة سيواصل اللعب في النادي، الذي تخرج في أكاديميته، وهو في سن التاسعة، وحقق مع الفريق الأول 20 لقباً كبيراً من بينهما "البريمييرليغ" ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأمر الذي يجعله أحد أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ هذا الفريق.

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ولعب فودين 369 مواجهة في جميع البطولات المحلية والقارية والدولية، وسجل 110 أهداف، لكنه تعرض لصدمة كبرى بعدما تم إبعاده عن تشكيلة منتخب إنكلترا في كأس العالم 2026، لكن تجديد عقده مع مانشستر سيتي يمنحه الدفعة المعنوية اللازمة، حتى يقدم أفضل ما لديه خلال السنوات القادمة، حتى يشارك في بطولة "يورو 2028" ومونديال 2030.

من جهته، قال فيل فودين، بعد تمديد عقده حتى صيف عام 2030: "إنّ التزامي بمستقبلي مع مانشستر سيتي يعني لي كل شيء. لطالما كان اللعب لهذا النادي حلمي الوحيد"، مؤكداً أنه يشعر بالحماس، حتى يلعب تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا خلال موسم 2026-2027، الذي يطمح فيه إلى تحقيق جميع الألقاب المحلية والقارية.