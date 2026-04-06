مانشستر سيتي يحسم مصير برناردو سيلفا قبل نهاية الموسم

- أعلن مساعد مدرب مانشستر سيتي، بيب ليندرز، عن مغادرة برناردو سيلفا الفريق بنهاية الموسم، مشيرًا إلى صعوبة تعويضه نظرًا لمهاراته الفريدة وتأثيره الكبير في المباريات. - منذ انضمامه في 2017، شارك سيلفا في 450 مباراة مع مانشستر سيتي، محققًا 18 لقبًا، منها ستة ألقاب دوري ولقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ألقاب محلية وأوروبية أخرى. - يملك سيلفا فرصة للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني خلف أرسنال، ويستعد لمواجهة ساوثمبتون في نصف نهائي الكأس.

تحدث المدرب المساعد لفريق مانشستر سيتي عن مصير نجم خط الوسط البرتغالي برناردو سيلفا (31 سنة) مع النادي الإنكليزي قبل نهاية الموسم، بعد أن لمحت بعض التقارير الإخبارية في وقت سابق إلى أنه يُفكر جدياً في المغادرة بعد سنوات قضاها مع النادي الإنكليزي وحقق مع الكثير من الألقاب.

وأكد مساعد مدرب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي الهولندي بيب ليندرز، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الإنكليزي الاثنين، مغادرة برناردو سيلفا الفريق في نهاية الموسم وقال: "لكل قصة نهاية. سيكون من الصعب إيجاد بديل للاعب الوسط الهجومي برناردو سيلفا، لأنه عندما لا يلعب، يظهر مدى افتقادنا له. لكن لكل قصة نهاية، وأتمنى له الاستمتاع بهذه الأشهر القليلة المتبقية، لم يتبق سوى ستة أسابيع، وأن يحظى بتوديع يليق به".

وتابع ليندرز في حديثه عن برناردو سيلفا: "برناردو سيلفا لاعب فريد من نوعه. طريقة تحكمه بالمباريات، تحركاته، تسلّمه الكرة، توجيهه اللعب، ورؤيته الفرص، كل هذه الصفات تجعله لاعباً استثنائياً لا يُضاهى"، وكان سيلفا شارك منذ انضمامه إلى فريق مانشستر سيتي في عام 2017 قادماً من نادي موناكو الفرنسي في 450 مباراة، وفاز معه بـ18 لقباً، من بينها ستة ألقاب في الدوري ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا.

وخاض مع الفريق 450 مباراة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية حتى الآن، وسجل 76 هدفاً، وحقق سيلفا الكثير من الألقاب مع سيتي، إذ حصد لقب بطولة الدوري ست مرات، ولقب كأس الاتحاد الإنكليزي مرتين ولقب كأس الرابطة الإنكليزية خمس مرات، ولقب كأس الدرع الخيرية في ثلاث مناسبات، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2022-2023، ولقبي كأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية في عام 2023.

يُذكر أن برناردو سيلفا يملك فرصة للتتويج بلقب بطولة الدوري الإنكليزي هذا الموسم باحتلال المركز الثاني في البريمييرليغ خلف نادي أرسنال برصيد 61 نقطة وبفارق تسع نقاط مع مباراة أقل، كما يتحضر سيتي لمواجهة ساوثمبتون من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" في الدور نصف نهائي الكأس نهاية الشهر لحالي، علماً أن نجم خط الوسط البرتغالي حقق لقب كأس الرابطة بتغلبه على أرسنال بهدفين نظيفين في المباراة النهائية في 22 مارس/آذار.