مانشستر سيتي يحدد قيمة سافينيو ونادٍ إنكليزي يريده

- دخل نادي توتنهام في مفاوضات جادة مع مانشستر سيتي لضم النجم البرازيلي سافينيو، حيث حددت إدارة السيتي قيمة انتقاله بـ65 مليون جنيه إسترليني، مع عقد يمتد حتى عام 2031. - يبحث توتنهام عن لاعب بمهارات هجومية مميزة وسرعة فائقة، ويعتقد أن سافينيو يمتلك هذه الصفات، مما دفعهم لتسريع المفاوضات لإتمام الصفقة. - رغم موهبة سافينيو، إلا أن المنافسة في مانشستر سيتي حالت دون حصوله على دور أساسي، مما دفعه للمطالبة بالرحيل أو الحصول على دور أكبر.

حددت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنكليزي قيمة رحيل نجمها البرازيلي سافينيو في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما دخل أحد فرق "البريمييرليغ" في مفاوضات مباشرة، من أجل حسم الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة.

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وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الأحد، أن إدارة توتنهام دخلت بشكل جدي في مفاوضات مباشرة مع القائمين على مانشستر سيتي، الذين يُريدون الحصول على 65 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن خدمات النجم البرازيلي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سيحصل صاحب الـ22 عاماً على عقد حتى عام 2031.

وكان نادي توتنهام الإنكليزي يبحث لأسابيع عن لاعب يمتلك مهارات هجومية مميزة، سرعة فائقة، وقدرة عالية على المراوغة في الثلث الهجومي الأخير، حيث يعتقد المدير الرياضي للفريق اللندني أن النجم البرازيلي سافينيو يمتلك كل هذه الصفات، وقد عجّل بالمفاوضات مع مانشستر سيتي لإتمام هذه الصفقة الاستراتيجية في أسرع وقت ممكن.

ووصل الجناح البرازيلي إلى مانشستر سيتي في عام 2024 حاملاً معه سمعة كونه من أبرز المواهب الصاعدة في أميركا الجنوبية بعد فترة إعارته الرائعة إلى نادي جيرونا، إلا أن المنافسة الشرسة على المراكز في كتيبة المدرب الإسباني السابق بيب غوارديولا، صعّبت على المهاجم حجز مكان أساسي لا غنى عنه في المواسم الماضية.

ورغم أن سافينيو يمتلك عقداً مع مانشستر سيتي، لكن النجم البرازيلي طالب بضرورة منحه دوراً أساسياً في التشكيلة بالموسم القادم أو السماح برحيله إلى أحد أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الأمر الذي جعل وكيل أعماله يصل إلى اتفاق مع إدارة الفريق يقضي بمغادرته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية مُقابل الحصول على 65 مليون جنيه إسترليني.