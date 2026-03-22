- توج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية لعام 2026 بفوزه على أرسنال (2-0) في ويمبلي، بفضل تألق نيكو أورايلي الذي سجل ثنائية، ليصل النادي إلى تسعة ألقاب في المسابقة. - لم يتمكن أرسنال من تقديم أداء قوي، حيث خسر معركة وسط الميدان ولم يستغل الكرات الثابتة، بينما استعاد مانشستر سيتي قوته الدفاعية ليضمن الفوز. - أظهر بيب غوارديولا قدرته على التعامل مع الأزمات بعد الخروج من دوري الأبطال، وأثبت نيكو أورايلي جدارته بثقة المدرب بعد تعافيه من إصابة خطيرة.

توج نادي مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس الرابطة الإنكليزية، بعد انتصاره مساء الأحد، في النهائي على أرسنال بنتيجة (2ـ0) في ملعب ويمبلي. ورفع "السيتي" رصيده إلى تسعة ألقاب في المسابقة خلف نادي ليفربول وفي رصيده 10 ألقاب بينما فشل أرسنال للمرة السابعة في النهائي مقابل التتويج مرّتين باللقب. وقد استحق السيتي التتويج بعد أن قدم عرضاً أفضل من منافسه طوال المواجهة وخاصة في الشوط الثاني. وتألق نيكو أورايلي (20 عاماً) بتسجيل ثنائية لفريقه.

رحبوا معنا بأبطال كأس الرابطة لعام 2026 🏆 pic.twitter.com/DgFICzhWvR — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 22, 2026

ولم يُقدم أرسنال، متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز، مستوى جيداً خاصة وأنه خسر سريعاً معركة وسط الميدان، كما أن منافسه كان مستعداً للتعامل مع الكرات الثابتة التي تُعتبر نقطة قوة أرسنال الأساسية في الموسم الحالي، وسجل منها الكثير من الأهداف. وباستثناء فرصة في بداية اللقاء، فإن أرسنال كان عاجزاً عن صنع الخطر في الفترة الثانية إلى أن قبل ثنائية عقدت مهمته. وتأخرت عودته حيث اجتهد في الدقائق الأخيرة من أجل استعادة الأمل ولكن مانشستر سيتي استعاد قوته الدفاعية هذه المرة.

نيكو أوريلي يستغل هفوة فادحة من حارس آرسنال كيبا أريزابالاغا ويفتتح التسجيل لمانشستر سيتي

وأثبت مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، قدرة عالية على التعامل مع الأزمات، فبعد أيام قليلة من وداع دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بهزيمة أمام جماهيره، قاد فريقه لتقديم عرض جيّد وحصد لقباً أنقذ به موسمه، في انتظار صراع التتويج بلقب الدوري المحلي مع أرسنال. وأظهرت المباراة تفوق الفكر التدريبي لغوارديولا على حساب مواطنه ومساعده السابق، ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، الذي فشل في إيجاد الحلول أمام سيطرة "السيتي".

هدف مانشستر سيتي الثاني نيكو أوريلي #ارسنال_مانشستر_سيتي



pic.twitter.com/efhgW2NpYk — أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) March 22, 2026

أورايلي ابن أكاديمية مانشستر سيتي

بفضل ثنائيته في مرمى أرسنال، أثبت أورايلي أنه يستحق ثقة المدرب الإسباني الذي يعتمد عليه في المباريات الأخيرة، وأصبح لاعباً أساسياً في الفريق. وقد نشأ أورايلي في أكاديمية مانشستر سيتي، وتعرض إلى إصابة خطيرة في الماضي أبعدته أكثر من 100 يوم عن المباريات، كما أنه أصيب في بداية الشهر الحالي، ولكنه تعافى ليترك بصمته مع الفريق في الموعد الحاسم.

وتحوّل اللاعب إلى جوكر في حسابات المدرب الإسباني، فقد كان يشغل في البداية خطة لاعب وسط ميدان هجومي، وبعدها تنقل بين عديد المراكز فشغل في بعض المباريات مركز مدافع محوري، والآن يلعب على الجهة اليسرى للدفاع أو على اليسار في وسط الميدان. وقال عنه المدرب الإسباني في تصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو الفرنسي: "في البداية، هو لاعب رقم 10، دعونا لا ننسى ذلك. لكنه يتمتع بالسرعة، وهو ذكي للغاية، ويجيد التعامل مع الكرة. إنه استثنائي، نحن بحاجة إلى قوة بدنية في هذا المركز. عندما نفتقر إلى السيطرة على الكرة ولا نكون أقوياء بدنياً بما فيه الكفاية، لا تمكننا المنافسة". وأصبح اللاعب الشاب، من أكثر العناصر مشاركة مع الفريق، بعد أن شارك في 45 مباراة في كل المسابقات محرزاً 8 أهداف وصنع خمسة أهداف.