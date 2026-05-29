مانشستر سيتي يتحرك مبكراً لضم إبراهيم دياز

قدّم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، عرضاً للتعاقد مع لاعب خط الوسط ونجم نادي ريال مدريد الإسباني، المغربي إبراهيم دياز (26 عاماً)، في خطوة مبكرة من سوق الانتقالات الصيفية التي لم تُفتح رسمياً بعد.

وبحسب تقرير موقع سبورت الفرنسي، أمس الخميس، فإن اهتمام مانشستر سيتي باللاعب ليس جديداً، إذ بدأ اسمه يتردد بقوة خلال الأسابيع الماضية، في ظل رغبة المدرب إنزو ماريسكا في تعزيز هجوم الفريق. ودياز لاعب سابق في أكاديمية مانشستر سيتي، قبل أن ينتقل إلى صفوف ريال مدريد، ما يجعل عودته إلى البريمييرليغ خياراً مطروحاً، نظراً لخبرته السابقة في الدوري الإنكليزي الممتاز ومعرفته بالنادي والمدينة. وأشار المصدر نفسه إلى أن إدارة مانشستر سيتي تسعى لحسم الصفقة مبكراً، حيث تم تقديم عرض رسمي إلى نادي ريال مدريد من أجل التعاقد مع اللاعب.

وفي المقابل، أفاد التقرير ذاته بأن اللاعب نفسه منفتح على خوض تجربة جديدة في الدوري الإنكليزي والعودة إلى مانشستر، وهو ما يضيف مزيداً من التعقيد على موقف ريال مدريد. ويجد النادي الإسباني نفسه أمام خيارين، إما بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، أو المخاطرة بخسارته لاحقاً بشروط أقل فائدة في حال اقتراب نهاية عقده. ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة تطورات حاسمة في هذا الملف، في ظل رغبة مانشستر سيتي في حسم الصفقة بسرعة قبل دخول أطراف أخرى على خط التفاوض.