مانشستر سيتي يتأهل لنهائي كأس إنكلترا بعد "ريمونتادا" مثيرة

- تأهل مانشستر سيتي لنهائي كأس إنكلترا بعد "ريمونتادا" مثيرة ضد ساوثهامبتون، حيث سجل جيرمي دوكو هدف التعادل وقدم تمريرة حاسمة لنيكو غونزاليس ليحقق الفوز 2-1. - يسعى مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا لتحقيق الثلاثية المحلية، بعد منافسة أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز والفوز بكأس الرابطة، متجاوزين الانتقادات حول تراجع مستواهم. - أصبح مانشستر سيتي النادي الوحيد الذي تأهل لنهائي كأس إنكلترا لأربع مواسم متتالية، بينما فشل ساوثهامبتون في أن يصبح أول نادٍ من خارج الدوري الإنجليزي يصل للنهائي منذ 2008.

حسم نادي مانشستر سيتي تأهله لنهائي بطولة كأس إنكلترا لكرة القدم، بعدما حقق "ريمونتادا" مثيرة على منافسه ساوثهامبتون الذي تجرع مرارة الهزيمة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات المربع الذهبي الذي جمع بينهما مساء السبت.

ورغم أن الشوط الأول لم يستطع فيه نادي مانشستر سيتي من هز شباك حارس مرمى ساوثهامبتون، لكن كتيبة المدرب بيب غوارديولا كادت تدفع ثمن الفرص الضائعة مع بداية الشوط الثاني، عندما قام النجم الأيرلندي فين عزاز بمفاجأة الجميع عقب تسجيله هدفاً في الدقيقة 79، إلا أن ردّ رفاق النرويجي إرلينغ هالاند جاء سريعاً للغاية.

وقاد النجم البلجيكي جيرمي دوكو ثورة مانشستر سيتي في تحقيق "ريمونتادا" مثيرة، بعدما نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 82، ليواصل تألقه الكبير، بعدما نزل بديلاً في الشوط الثاني، ويعطي تمريرة على طبق من ذهب إلى زميله الإسباني نيكو غونزاليس الذي أحرز هدف انتصار مانشستر سيتي في الدقيقة 87، لتخطف كتيبة المدرب بيب غوارديولا بطاقة التأهل لنهائي بطولة كأس إنكلترا.

وأصبح نجوم نادي مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا يضعون نصب أعينهم تحقيق الثلاثية المحلية، بعدما عادوا إلى منافسة الغريم أرسنال على صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز، بالإضافة إلى حصدهم لقب بطولة كأس الرابطة، لينجح رفاق النرويجي إرلينغ هالاند في تجاوز جميع الانتقادات التي لاحقتهم في الموسم الجاري بسبب تراجع مستواهم البدني والفني.

واستطاع مانشستر سيتي تحقيق انتصاره رقم 14 من أصل 19 مواجهة خاضها ضد ساوثهامبتون في جميع المسابقات، وبخاصة أن بيب غوارديولا لم ينسَ حتى الآن ما حدث في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بينهما في موسم 2024-2025 بالدوري الإنكليزي الممتاز، إلا أن رفاق النرويجي إرلينغ هالاند دخلوا تاريخ بطولة كأس إنكلترا، لأنهم أصبحوا النادي الوحيد الذي تأهل لنهائي هذه المسابقة في أربع مواسم متتالية.

من جهته، فشل ساوثهامبتون في أن يصبح أول نادٍ من خارج الدوري الإنكليزي الممتاز يصل إلى نهائي بطولة كأس إنكلترا، منذ أن فعلها فريق كارديف سيتي في موسم 2007-2008، بعدما استطاعت كتيبة المدرب بيب غوارديولا التعامل بذكاء في مواجهة نصف النهائي، وخطفت انتصاراً مثيراً بعد "ريمونتادا" قوية للغاية بفضل ما فعله البلجيكي جيرمي دوكو.