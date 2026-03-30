مانشستر سيتي والـ115 تُهمة... التسلسل الزمني للأحكام وخصم 60 نقطة

يستمر مسلسل نادي مانشستر سيتي الإنكليزي مع الـ115 تُهمة الموجهة إليه والتي ما زالت حديث كرة القدم الإنكليزية، ليبرز إلى الواجهة تقرير خاص من صحيفة ميرور البريطانية يكشف تفاصيل تخصُّ التسلسل الزمني للأحكام المتعلقة بالـ115 تُهمة الموجهة للفريق وعقوبة خصم 60 نقطة وغيرها من الأمور المتعلقة بمسار التحقيقات والأزمة المتوقعة.

وتضاربت مؤخراً التقارير حول موعد صدور الأحكام في قضية الـ115 تُهمة الموجهة إلى نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، فبحسب التقرير الخاص من صحيفة ميرور البريطانية، أمس الأحد، فإنّ المعلومات تُشير إلى إمكانية الإعلان رسمياً عن العقوبات بعد فترة عيد الفصح أو في صيف عام 2026، رغم أن هناك تضارباً مُستمراً بشأن هذه المعلومات وبشكل خاص الجدول الزمني المُحتمل للعقوبات.

وبحسب الصحيفة البريطانية جرى اقتراح مجموعة من العقوبات ومن بينها خصم 60 نقطة من رصيد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، خصوصاً أنّ الاتحاد الإنكليزي نفذ العقوبات بحقّ نادي تشلسي قبل حوالى أسبوع من الآن، عندما غرم النادي اللندني عشرة ملايين جنيه إسترليني وعلى الرغم من تعاونه مع الإجراءات القانونية، مع العلم أنه قبل حوالى عام ونصف العام، عُقدت جلسة استماع استمرت لحوالى 12 أسبوعاً بين محامي لنادي مانشستر سيتي ورابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، والجميع ما زال ينتظر النتيجة النهائية بعد معاقبة سيتي بـ115 مخالفة للقواعد المالية.

مانشستر سيتي والجدول الزمني للأحكام

أشارت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية في منتصف شهر مارس/آذار الحالي، إلى أنّ لجنة التحقيق لم تكشف عن تحديثات حول الجدول الزمني المحدد للأحكام الخاصة بقضية مانشستر سيتي، ومع ذلك كشف ميغيل ديلاني، من صحيفة ذا إندبندنت البريطانية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عبر بودكاست "ليبيرو"، أن آخر المعلومات التي لديه تشير إلى أن النتيجة ستصدر خلال عطلة عيد الفصح، أو في الصيف المقبل.

حوّلت قضية تشيلسي المتعلقة بالمدفوعات غير المشروعة المزعومة الأنظار عن مانشستر سيتي قليلاً في الأسابيع الأخيرة، إذ تعاونت الإدارة الجديدة للنادي طواعيةً مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للتوصل إلى حل. ومع ذلك، استغرق الأمر ثلاث سنوات حتّى صدور الحكم، كما نوقشت ظروف تشيلسي في بودكاست "ليبيرو"، إذ كشف ديلاني أن "العديد من المسؤولين التنفيذيين في الدوري الإنكليزي الممتاز يقولون إن هناك سابقة قانونية محتملة من هذه القضية سيستغلها محامو مانشستر سيتي".

عقوبة خصم 60 نقطة

كان ريتشارد دان، مدافع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي السابق، أول من رد على التكهنات حول فرض عقوبة خصم 60 نقطة من رصيد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، وقال في بودكاست خاص: "كان الأمر سخيفاً بالفعل، فقد طال أمده. توصلوا إلى نتيجة منذ فترة طويلة، وعليه فإنّ تأخرهم في إعلان نتائج تحقيقاتهم أمرٌ غير منطقي. أعني أن إعلان النتائج الآن في هذه المرحلة من الموسم يُقوّض الدوري الإنكليزي الممتاز بأكمله، خصوصاً مع بروز فرصة لمنافسة حقيقية ومثيرة على اللقب خلال الشهرَين المقبلين. وعليه فإنهم يُفسدون منافستهم بأنفسهم إذا أعلنوا النتائج وبدأوا باتخاذ القرارات الآن. من الأفضل تأجيل هذا الأمر إلى الصيف، ليتمكنوا من تحديد الخطوات المستقبلية بدلاً من اتخاذها بأثر رجعي. وعليه؛ أعتقد أن إنهاء هذه القضية برمتها سيُريح الجميع في مانشستر سيتي.

وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أنّ تعاون نادي تشلسي في قضيته دفع برابطة الدوري الإنكليزي لتحديد العقوبة عليه بسرعة وفقاً للمخالفات المالية، وجاء في بيان الرابطة الإنكليزية: "عند النظر في العقوبة المناسبة، لاحظ مجلس إدارة الدوري الإنكليزي الممتاز أن إبلاغ النادي الاستباقي عن المخالفات، واعترافه بها، وتعاونه الاستثنائي طوال فترة التحقيق، كلّها عوامل مخففة مهمة".

ويتناقض موقف تشلسي مع موقف مانشستر سيتي الإنكليزي، إذ تتهمه رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز بالتقصير وعدم التعاون مع الرابطة ومساعدتها في التحقيقات، وعدم تقديم الوثائق والمعلومات للرابطة، ما يدفع بالرابطة لفرض عقوبات قاسية ربما تصل إلى خصم 60 نقطة من رصيده، وبالتالي هبوطه إلى الدرجة الإنكليزية الأولى، عندما يصدر القرار الرسمي المتوقع بعد عيد الفصح أو في بداية الصيف المقبل".