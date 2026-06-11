مانشستر سيتي في الصدارة.. خريطة أرباح الأندية من مونديال 2026

- سيقوم فيفا بتوزيع أكثر من 300 مليون يورو كتعويض للأندية عن مشاركة لاعبيها في مونديال 2026، بهدف مكافأة الأندية التي تساهم بلاعبيها في المنتخبات الوطنية. - يتصدر مانشستر سيتي قائمة الأندية المستفيدة بتعويضات تصل إلى 4.63 ملايين يورو، يليه بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وأرسنال، مع استفادة أندية مثل الهلال وبرشلونة وريال مدريد. - يتصدر الدوري الإنكليزي الممتاز قائمة العائدات بحوالي 41.49 مليون يورو، يليه الدوري الألماني والفرنسي والإسباني، مع استفادة الأندية الإيطالية من اللاعبين الأجانب.

سيوزع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أكثر من 300 مليون يورو على الأندية مقابل السماح للاعبين بالمشاركة في مونديال 2026، في الوقت الذي تصدّر فيه نادي مانشستر سيتي الإنكليزي القائمة، متفوقاً على العديد من الأندية الكبرى.

ووفقاً لتحليل أجراه بنك "دي كي بي" الألماني، سيدفع فيفا أكثر من 300 مليون يورو للأندية حول العالم خلال دور المجموعات من كأس العالم 2026، جزءاً من برنامج التعويضات الخاص به مقابل السماح للاعبين بالمشاركة. ولن تقتصر فوائد البطولة، التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على جذب الجماهير ورعاية الأندية والسياحة فحسب، بل ستُعيد أيضاً توزيع الأموال على الفرق التي تُزوّد المنتخبات الوطنية بالمواهب.

وتتلخص الآلية في حصول كل نادٍ على تعويض يومي عن كل لاعب يتم استدعاؤه للمشاركة في كأس العالم، بالإضافة إلى ذلك، يحق للأندية التي كان هؤلاء اللاعبون مسجلين فيها في السنوات السابقة الحصول على حصة نسبية من المدفوعات. بعبارة أخرى، لا تقتصر هذه الأموال على مكافأة النادي الحالي للاعب فحسب، بل تشمل أيضاً جزءاً من المسيرة الرياضية التي ساهمت في تشكيل مسيرته.

مانشستر سيتي في الصدارة

يُعد مانشستر سيتي المستفيد الأكبر، حيث من المتوقع أن يحصل النادي الإنكليزي على حوالي 4.63 ملايين يورو، وهو أعلى مبلغ بين جميع الفرق المشمولة في الدراسة، يليه بايرن ميونخ بحوالي 4.04 ملايين يورو، بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث بـ3.57 ملايين يورو. وجاء أرسنال، بطل الدوري الإنكليزي الممتاز ووصيف دوري أبطال أوروبا، في المركز الرابع بحوالي 3.54 ملايين يورو، ثم الهلال، أحد أبرز أندية المملكة العربية السعودية، بحوالي 3.16 ملايين يورو.

وعلى مستوى الدوري الإسباني "الليغا"، احتل نادي برشلونة المركز الثامن عالمياً بعائدات تقارب 2.83 مليون يورو. في المقابل، جاء ريال مدريد في المركز الحادي عشر بعائدات تقارب 2.73 مليون يورو، ويُعد هذا الرقم لافتاً للنظر، كون النادي الملكي لا يضم أي لاعبين في المنتخب الإسباني خلال هذه النسخة من مونديال 2026، لكن سيتم تعويضه من لاعبين سيمثلون منتخبات فرنسا والبرازيل وإنكلترا. ومن المتوقع أن تحصل أندية إسبانية أخرى على مبالغ كبيرة، فمن المتوقع أن يحصل أتلتيكو مدريد على حوالي 2.49 مليون يورو، وفياريال على حوالي 1.62 مليون يورو، وريال بيتيس على حوالي 1.47 مليون يورو.

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البريمييرليغ يتصدر قائمة العائدات من مونديال 2026

على مستوى الدوريات، يتصدر الدوري الإنكليزي الممتاز قائمة العائدات، فمن المتوقع أن تحصل الأندية الإنكليزية على حوالي 41.49 مليون يورو، وهو رقم يؤكد الثقل الدولي لقوائمها وقدرتها على استقطاب المواهب من المنتخبات الوطنية النخبة. واحتل الدوري الألماني "البوندسليغا" المركز الثاني برصيد 22.52 مليون يورو، تلاه الدوري الفرنسي "ليغ 1" برصيد 19.23 مليون يورو، ومن ثم الدوري الإسباني "الليغا" في المركز الرابع برصيد 17.80 مليون يورو، بينما جاء الدوري الإيطالي "الكالتشيو" في المركز الخامس، برصيد 17.08 مليون يورو.

ورغم عدم مشاركة إيطاليا في كأس العالم 2026، ستجني أنديتها إيرادات كبيرة بفضل اللاعبين الأجانب في قوائمه، وسيكون إي سي ميلان الأكثر استفادة برصيد 2.26 مليون يورو، يليه يوفنتوس برصيد 1.70 مليون يورو، ثم بولونيا برصيد 1.64 مليون يورو، وأتالانتا برصيد 1.62 مليون يورو، وروما برصيد 1.52 مليون يورو.