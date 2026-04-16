مانشستر سيتي الإنكليزي يُعلن مغادرة نجمه رسمياً

- أعلن برناردو سيلفا مغادرته مانشستر سيتي في نهاية موسم 2025-2026 بعد تسع سنوات مليئة بالإنجازات، حيث ساهم في تحقيق 19 لقباً، منها ستة ألقاب دوري ولقب دوري أبطال أوروبا. - خاض سيلفا 450 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 76 هدفاً وقدم 77 تمريرة حاسمة، ودخل قائمة أفضل عشرة لاعبين من حيث عدد المشاركات في تاريخ النادي. - عبر سيلفا عن امتنانه للنادي وزملائه في رسالة مؤثرة، مشيراً إلى أهمية الفترة التي قضاها في مانشستر على الصعيدين الشخصي والمهني.

أعلن النجم البرتغالي، برناردو سيلفا (31 سنة)، مغادرته نادي مانشستر سيتي الإنكليزي رسمياً في نهاية الموسم الحالي 2025-2026، في خطوة كانت متوقعة بعد الأخبار التي انتشرت في الأسابيع الماضية عن اقتراب رحيل النجم الذي ساهم في صناعة إنجازات كبيرة لسيتي خلال فترة لعبه.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، في بيان رسمي الخميس، مغادرة نجم خط وسطه البرتغالي، برناردو سيلفا (31 سنة)، بعد تسع سنوات قضاها مع النادي الإنكليزي وحقق معه الكثير من الألقاب المحلية والأوروبية والعالمية، جاء فيه: "يؤكد مانشستر سيتي أن برناردو سيلفا سيغادر النادي هذا الصيف. سيُركّز برناردو الآن على محاولة ضمان أن تنتهي فترته المتبقية مع سيتي بمزيد من الألقاب، في ظل استمرار فريق بيب غوارديولا في المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنكليزي وكأس إنكلترا".

وتابع بيان مانشستر سيتي الرسمي: "انضم صانع الألعاب البالغ 31 عاماً إلى سيتي في عام 2017، وخاض منذ ذلك الحين 450 مباراة بقميص فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، محققاً 19 لقباً كبيراً، بينها ستة ألقاب دوري ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا. وخلال مسيرته مع نادي مدينة مانشستر، سجل سيلفا 76 هدفاً وقدّم 77 تمريرة حاسمة حتى الآن. ودخل البرتغالي أخيراً قائمة أفضل عشرة لاعبين من حيث عدد المشاركات في تاريخ مانشستر سيتي، متجاوزاً عدداً من الأسماء البارزة السابقة، بينهم الإسباني ديفيد سيلفا وبول باور والإسكتلندي ويلي دوناكي".

وتحدث برناردو سيلفا في رسالة خاصة عبر صفحته الرسمية على إنستغرام، كتب فيها: "بعد بضعة أشهر، يحين وقت وداع المدينة التي لم نحقق فيها الكثير كنادٍ لكرة القدم فحسب، بل التي بدأتُ فيها أيضاً حياتي الزوجية وأسرتي. من أعماق قلبي، إينيس وكارلوتا، شكراً لكم. إلى النادي، وبيب، والجهاز الفني، وجميع زملائي في الفريق طوال هذه السنوات التسع، شكراً لكم على كل الذكريات الجميلة، وعلى إتاحة الفرصة لي لأكون جزءاً من هذه الرحلة الطويلة. جعلني الجو الذي كنا نخلقه يومياً في ملعب التدريب أشعر وكأنني في بيتي، وجزء من عائلة كبيرة. فلنستمتع معاً بهذه الأسابيع الأخيرة، ولنناضل من أجل ما يخبئه لنا هذا الموسم".