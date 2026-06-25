مانزامبي.. من "قفازات" الطفولة إلى قيادة حلم سويسرا في المونديال

- يوهان مانزامبي، لاعب فرايبورغ الألماني، يبرز في كأس العالم 2026 بتسجيله أهداف حاسمة لسويسرا، مما ساهم في تأهلهم للدور الثاني، وحصل مرتين على جائزة أفضل لاعب في البطولة. - نشأ مانزامبي في جنيف لأبوين من أنغولا والكونغو الديمقراطية، وبدأ مسيرته كحارس مرمى قبل أن يتحول إلى لاعب متعدد المراكز، مما منحه ميزة كبيرة في المنتخب السويسري. - رغم التحديات في نادي سيرفيت السويسري، انتقل إلى فرايبورغ في 2023، حيث تطور كلاعب شاب، وشارك في 15 مباراة دولية مع سويسرا، مسجلاً 6 أهداف.

تابع يوهان مانزامبي (20 عاماً) تألقه في كأس العالم 2026، وساهم في تأهل منتخب سويسرا إلى الدور الثاني إثر الانتصار على كندا (2ـ1) محرزاً هدف المباراة الثاني بعد صناعة الهدف الأول، وذلك بعدما سجل ثنائية خلال الانتصار على البوسنة في الجولة الثانية، ليفرض لاعب فرايبورغ الألماني، نفسه من بين مفاجآت البطولة خصوصاً أنه حصل مرّتين على جائزة أفضل لاعب.

ولفت مانزامبي الاهتمام منذ بداية مسيرته مع منتخب سويسرا قبل فترة قصيرة، فهو لاعب متعدد الاختصاصات وقادر على اللعب في عديد المراكز، ما يعطيه أفضلية على بقية اللاعبين، ذلك أن مدرب سويسرا مراد ياكين يملك لاعباً يمنحه حلولاً كبيرة خاصة على المستوى الهجومي. وهذه الموهبة طورها اللاعب الشاب بعدما تعلم كرة القدم في أحياء جنيف، ما ساعده على تحسين قدراته.

الطفل الحالم بحراسة المرمى

نشأ مانزامبي الذي ولد لأبوين من أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو يحلم بأن يُصبح حارس مرمى في البداية، متأثراً بالحارس السويسري، يان سومر، الذي اعتزل اللعب دولياً منذ فترة قصيرة، وهو يقدم مستويات جيدة مع إنتر ميلان الإيطالي، وبعدها أصبح الألماني مانويل نوير حارسه المفضل. وقال عن ذلك في تصريحات لصحيفة بليك السويسرية: "عندما كنت أشاهد مباراة، كان هذا هو المركز (حارس المرمى) الذي أركز عليه أكثر من غيره".

ورغم أنه يحتفظ بذكريات جميلة خلال فترة وجوده في نادي سيرفيت السويسري، إلا أنه لا يخفي حقيقة أنه مرّ ببعض الفترات الصعبة. فقد انخفض وقت لعبه في بعض الأحيان، ورأى آخرين يتفوقون عليه طولاً. لكنه لم يستسلم، واجتهد كثيرا، حسب رواية الصحيفة السويسرية. وبعد التشاور مع عائلته، قرر الانتقال إلى ألمانيا والانضمام إلى فريق فرايبورغ في يناير/كانون الثاني 2023، وهو نادٍ مشهور بإتاحة الفرصة للاعبين الشباب. والأهم من ذلك، أنه ليس بعيدًا عن منزله في جنيف، إذ لا تستغرق الرحلة بالسيارة سوى خمس ساعات. والخبر السار هو أن تعلم اللغة الألمانية لم يكن بالأمر الصعب، حيث قال: "حصلت على درجات جيدة في اللغة الألمانية في المدرسة". وهكذا بدأت مسيرته الاحترافية في ألمانيا، وهو في السابعة عشرة من عمره فقط. وأمضى ستة أشهر في المدرسة الداخلية التابعة للنادي قبل أن ينتقل إلى شقته الخاصة. ويتذكر هذه المرحلة قائلاً: "في البداية، كان العيش بمفردي صعباً بعض الشيء. لكنه ساعدني حقاً على النضوج والتطور".

وفرض مانزامبي نفسه بقوة في منتخب سويسرا، فرغم صغر سنه، شارك في 15 مباراة دولية وسجل خلالها 6 أهداف، منها 3 أهداف في كأس العالم ويتوقع أن يرحل عن الفريق الألماني في الميركاتو الصيفي، فقد شهدت أسهمه ارتفاعاً كبيراً في الفترة الأخيرة بعدما تألق في الدوري الألماني.