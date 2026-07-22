- أعلن عيسى ماندي اعتزاله الدولي بعد مشاركته في كأس العالم 2026، حيث خرج منتخب الجزائر من دور الـ32. عبّر عن فخره بتمثيل الجزائر منذ 2013، واعتبر التتويج بكأس أمم أفريقيا 2019 أبرز لحظاته. - ماندي، الذي رفض اللعب لفرنسا، بدأ مسيرته في أكاديمية ستاد ريمس، وتألق في ريال بيتيس وفياريال قبل العودة إلى فرنسا مع ليل، ثم اختتم مسيرته في ليفانتي. - أكد ماندي على التزامه الدائم تجاه المنتخب، معبراً عن أمله في نقل قيمة القميص الوطني للجيل الجديد.

وضع قائد منتخب الجزائر عيسى ماندي (34 عاماً)، حداً لمسيرته الدولية بشكل رسمي، الأربعاء، بعد مشاركته رفقة "محاربي الصحراء" في بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وخرج منها رفاق رياض محرز من دور الـ32، عقب الخسارة على يد النمسا.

ونشر عيسى ماندي رسالة على حسابه في منصة "إنستغرام"، جاء فيها: "اللعب للجزائر هو شيء استثنائي وجميل جداً، عشنا مشاعر لا توصف. لقد حان الوقت لأقول لكم وداعاً. لم أكن أتخيل يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، عندما ارتديت قميص المنتخب لأول مرة، أنني سأحظى بشرف تمثيل الجزائر كل هذه السنوات وأن أخوض كل هذا العدد من المباريات".

وتابع: "أبرز لحظات مسيرتي ستبقى مرتبطة بالتتويج التاريخي بلقب كأس أمم أفريقيا 2019. لقد عشنا لحظات لا تُنسى، خاصة النجمة الثانية التي ستبقى محفورة إلى الأبد في تاريخ بلدنا. أرحل بضمير مرتاح، رغم أنه من الصعب طي هذه الصفحة، إلا أنني أنجزت واجبي، رغم أننا مررنا بلحظات صعبة أيضاً، لكنني لم أتخل يوماً عن واجبي تجاه المنتخب. ما يجعلني فخوراً أكثر هو أنني طوال 12 سنة لم أغش يوماً ولم أدخر أي جهد في خدمة هذا القميص، وأتمنى أن أكون قد نجحت في نقل معنى وقيمة القميص الوطني إلى الجيل الجديد".

كرة عربية آخر كلمات محرز مع الجزائر... رحلة بطل صنع الإنجازات

ويُعد عيسى ماندي أحد أبرز نجوم منتخب الجزائر خلال السنوات الماضية، بعدما رفض فكرة اللعب في صفوف فرنسا، عقب اختياره لـ"محاربي الصحراء" في عام 2014، رغم أن المدافع ولد ونشأ وعاش في فرنسا، وبدأت رحلته في أكاديمية نادي ستاد ريمس عام 2000، وتدرج في جميع الفئات السنية، حتى وصل إلى الفريق الأول.

ولعب ماندي مع نادي ستاد ريمس الفرنسي 161 مواجهة، ورحل بعدها إلى ريال بيتيس الإسباني، الذي استطاع فيه التألق وبقوة خلال خمسة مواسم، قبل أن يرحل إلى فياريال، لكنه في عام 2024 قرر العودة إلى فرنسا من بوابة فريق ليل، إلا أنه اختار ختام مسيرته الاحترافية عبر الموافقة على الانضمام إلى ليفانتي الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وفق ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.