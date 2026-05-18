ماندي يحصد جائزة أفضل لاعب في ليل... دفعة معنوية قبل المونديال

- عيسى ماندي، مدافع منتخب الجزائر، حصد جائزة أفضل لاعب في فريق ليل الفرنسي لموسم 2025-2026، بعد تصويت جماهير النادي، بفضل أدائه المتميز والمستمر طوال الموسم. - شارك ماندي في 29 مباراة، بدأ منها 28 أساسياً، وحقق نسب نجاح عالية في الالتحامات، مما ساهم في تأهل ليل لدوري أبطال أوروبا، رغم المنافسة القوية مع فرق مثل مرسيليا وموناكو. - سيكون ماندي ضمن قائمة الجزائر لكأس العالم 2026، حيث سيواجه منتخبات قوية مثل الأرجنتين والأردن والنمسا، مما يتطلب جهوزية فنية وبدنية عالية.

حصد مدافع منتخب الجزائر، عيسى ماندي (34 عاماً)، جائزة أفضل لاعب في فريق ليل الفرنسي، بعد تصويت جماهير النادي، وقال فريق ليل في بيانه: "نظراً لأدائه المتميز والمتواصل على أعلى المستويات طوال موسم 2025-2026، اختار مشجعو النادي عيسى ماندي "أفضل لاعب في ليل" لهذا الموسم. وتسلّم المدافع الجزائري الدولي جائزته من مدربه، برونو جينيسيو، بعد مباراة ليل وأوكسير.

وشارك المدافع الجزائري في 29 مباراة هذا الموسم، بدأ منها 28 مباراة أساسياً. وقد فاز بنسبة 73% من الالتحامات الهوائية و67% من الالتحامات بشكل عام طوال الدوري الفرنسي. وتؤكد هذه الأرقام أهمية عيسى ميندي لفريق ليل، وتمنحه الثقة الكاملة لخوض منافسات كأس العالم مع "الخضر". ورغم أن صفوف الفريق الفرنسي، تعج باللاعبين المميزين في كل الخطوط وخاصة منهم بطل العالم 2018، أولفييه جيرو، فإن جماهير النادي الفرنسي أنصفت المدافع الجزائري من خلال هذا الاختيار، كما ساهم ميندي في تأهل فريقه إلى منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد صراع قوي مع مرسيليا وموناكو ورين.

كرة عربية بيتكوفيتش يستعيد حارساً.. بداية انفراج الأزمة في منتخب الجزائر

وسيكون ماندي حاضراً في قائمة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، التي سيعلن عنها قريباً، وهو من بين اللاعبين الذين يملكون خبرات كبيرة وبالتالي سيكون دوره مهماً خاصة وأن الجزائر ستواجه منتخبات الأرجنتين والأردن والنمسا في كأس العالم 2026، وهي منتخبات قوية ولن يكون من السهل حصد الانتصارات، وسيحتاج إلى لاعبين في قمة الجهوزية الفنية والبدنية من أجل حسن التعامل مع المباريات.