ماندريا يورط مدرب الجزائر بإصابته الخطيرة قبل كأس العالم

- تعرض الحارس الجزائري أنتوني ماندريا لإصابة خطيرة بخلع شديد في الكتف خلال تدريباته مع نادي كان الفرنسي، مما يهدد مشاركته في كأس العالم 2026. - الإصابة جاءت بعد أداء مميز لماندريا مع فريقه، حيث حافظ على نظافة شباكه في مباراته الأخيرة، مما يزيد من صعوبة غيابه عن المنتخب الجزائري في البطولة المقبلة. - مدرب المنتخب الجزائري يواجه تحدياً في إعادة تشكيل ثلاثي حراسة المرمى، خاصة بعد اعتزال الحارس أسامة بن بوط دولياً، مما يترك لوكا زيدان كخيار وحيد حالياً.

تعرّض الحارس الثاني لمنتخب الجزائر لكرة القدم أنتوني ماندريا (29 عاماً)، لخلع شديد في الكتف يوم الاثنين، خلال حصة تدريبية مع نادي كان الفرنسي. وباتت مشاركة الحارس في كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مهددة فعلياً بما أنه قد يحتاج إلى عدة أسابيع من أجل العودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات مع فريقه قبل حسم القائمة النهائية.

وتُعدّ هذه ضربة قوية لطموحات ماندريا الذي كان يرغب في أن يكون حاضراً مع "الخضر". فبعد أدائه المميز في الأسابيع الأخيرة مع فريق كان ولا سيما حفاظه على نظافة شباكه في مباراته الأخيرة، تعرض الحارس الجزائري لإصابة خطيرة يوم الاثنين خلال حصة تدريبية مع النادي النورماندي، وفق ما نقله موقع أر.إم.سي الفرنسي اليوم الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية تفاصيل إصابة حارس أنجيه السابق، الذي سقط بشكل خاطئ أثناء تمرين روتيني في نهاية الإحماء. ليتم إخراجه من الملعب برفقة أحد أخصائيي العلاج الطبيعي قبل أن يتلقى العلاج من رجال الإسعاف، ثم تمّ نقله إلى المستشفى. إثر ذلك تمّ تشخيص إصابته بخلع شديد في الكتف، دون وجود أي كسر.

وصرّح أحد أعضاء الجهاز الفني لنادي كان: "لقد تعرض لخلع كامل في كتفه". وبينما من المتوقع أن يُصدر الجهاز الطبي للنادي مزيداً من المعلومات قريباً، يدرس إجراء عملية جراحية. ويبقى أن نرى ما إذا كان حارس المرمى الجزائري سيتعافى في الوقت المناسب قبل كأس العالم 2026، التي تنطلق في 11 يونيو/حزيران، حيث سيواجه منتخب "محاربو الصحراء" منتخبات الأرجنتين والأردن والنمسا في المجموعة العاشرة.

وكان أنتوني ماندريا، الحارس الاحتياطي للوكا زيدان، ضمن تشكيلة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش في كأس أفريقيا في المغرب، وشارك أساسياً في المباراة الثالثة من دور المجموعات ضد غينيا الاستوائية (3-1). كما تم استدعاؤه للتجمع الأخير قبل كأس العالم في مارس/آذار، لكنه لم يلعب، حيث تم اختيار ميلفين ماستيل لمباراة غواتيمالا (7-0)، قبل أن يحل لوكا زيدان مكانه في المرمى ضد أوروغواي (0-0).

وسيكون مدرب المنتحب الجزائري مطالباً بإعادة تشكيل ثلاثي حراسة المرمى، بما أن لوكا زيدان فقط هو الذي سيكون حاضراً في كأس العالم، فقبل إصابة ماندريا، كان الحارس أسامة بن بوط، الذي كان الحارس الثالث في كأس أفريقيا، قد أعلن اعتزاله اللعب دولياً مباشرة بعد نهاية مغامرة منتخب الجزائر في "الكان".