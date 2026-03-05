مالين يحلق في سماء الكرة الأوروبية وبقاؤه مع روما شبه مؤكد

يعيش اللاعب الهولندي دونيل مالين (27 عاماً) لحظاتٍ استثنائية مع نادي روما الإيطالي بعدما انضمّ إلى صفوفه قادماً من أستون فيلا الإنكليزي بعقد إعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في يناير/ كانون الثاني الماضي، لينجح سريعاً في فرض نفسه نجماً مع فريق الذئاب في الدوري الإيطالي بعدما سجل ستة أهداف منذ ذلك الحين، ولا يتفوق عليه في الدوريات الخمسة الكبرى منذ بداية العام سوى الإنكليزي هاري كين، مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، بحسب ما ذكرته صحيفة كورييري ديلو سبورت المحلية أمس الأربعاء.

وسجل مالين ستة أهداف خلال سبع مباريات، على غرار الإسباني لامين يامال من برشلونة، ليؤكد اللاعب الهولندي أنّه ورقة رابحة في تشكيلة المدرب الإيطالي المخضرم جيان بييرو غاسبريني، ولا يتفوق عليه في الدوريات الخمسة الكبرى سوى كين الذي اقتنص تسعة أهداف مع النادي البافاري، مع الإشارة إلى أن المعدّل التهديفي لفريق العاصمة الإيطالية ارتفع من 1.2 هدف في المباراة الواحدة إلى هدفين.

واستطاع مالين أن يضع اسمه بين عظماء نادي روما، إذ بات ثالث أكثر لاعب هزاً للشباك في أول سبع مواجهات مع الفريق خلف النجمين الأرجنتينيين سابقاً أبيل بالبو (سبعة أهداف عام 1993) وغابرييل باتيستوتا (تسعة أهداف في سنة 2000). علاوة على ذلك، يُعد الهولندي أفضل لاعب في الدوري الإيطالي من حيث إجمالي التسديدات (36)، والتسديدات على المرمى (13)، والتسديدات من داخل منطقة الجزاء (31، منها 13 على المرمى)، واللمسات داخل منطقة الجزاء (70)، والأهداف المتوقعة (5.48).

وتشير صحيفة كورييري ديلو سبورت إلى أنّ روما يملك خيار شراء مالين نهائياً مقابل 25 مليون يورو في الصيف، ويصبح هذا الخيار إلزامياً في حال تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي هذا الموسم، ومن المتوقع بنسبة كبيرة أن يحصل هذا الأمر، إذ يحتل الفريق العاصمي المرتبة الرابعة في ترتيب الكالتشيو.

وكان مالين بدأ مسيرته في عالم كرة القدم عام 2017 من بوابة نادي يونغ بي آس في، قبل أن يلتحق بصفوف أيندهوفن عام 2018، وهو الذي استمرّ بصحبته حتى 2021 حين حطّ رحاله في بوروسيا دورتموند الألماني مقدماً مستويات مميزة معه ليضمّه أستون فيلا الإنكليزي في عام 2025، لكنّ رحلته لم تطل بعدما سجل سبعة أهداف في 35 مباراة فقط، ليقرر إعارته إلى روما.